Город превратился в военный госпиталь: стало известно, куда оккупанты отвозят "элитных 300-х"

Мэр Мелитополя отметил, что сейчас в городе наблюдается "круглосуточный круговорот скорых и грузовиков, набитых ранеными оккупантами".

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Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты активно превращают город в военный госпиталь. Об этом мэр города написал в своем Telegram-канале.

"Оккупанты превратили Мелитополь в медицинский хаб для своих 300-х", — отмечает мэр города.

По словам мэра города Ивана Федорова, на территории рядом с бывшим детским санаторием, который оккупанты превратили в военный госпиталь с самого начала войны, наблюдается постоянное круглосуточное движение карет скорой помощи и грузовиков с ранеными оккупантами.

Мэр Мелитополя, Иван Федоров, дополнительно сообщил, что тяжелораненые, которых называют "элитными", по-прежнему эвакуируют на мелитопольский аэродром, откуда они уже транспортируются вертолетами в Крым.

Напомним, 10 июля сообщалось, что под Мелитополем ФСБ назначила полицейского-предателя курировать наркотрафиком. Местные журналисты отмечают, что Вячеслав Орлов был уволен из украинской правоохранительной организации по подозрению в связях с наркоторговлей, а теперь пошел на сотрудничество с РФ.

А также в июне стало известно, что в Мелитополе российские оккупанты начали хоронить наемников ЧВК "Вагнер" на местном кладбище. Их могилы размещают рядом с могилами погибших украинских защитников.