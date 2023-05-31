Цинізм зашкалює: у Мелітополі "вагнерівців" ховають поруч з українськими льотчиками, — ЗМІ

Могила із символікою ПВК "Вагнер", вінком і фото російського найманця з'явилася поруч з могилами членів мелітопольського екіпажу, який загинув в ІЛ-76, збитому під Луганськом у 2014 році.

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У Мелітополі російські окупанти почали ховати найманців ПВК "Вагнер" на місцевому кладовищі. Їхні могили розміщують поруч з могилами загиблих українських захисників. Про це пише "РІА Мелітополь".

За повідомленням видання, одного з "музикантів" Пригожина поховали на Новому кладовищі на одній із центральних алей. Могила із символікою ПВК, вінком і фото такого собі Ламаніна примостили просто на доріжці.

"Цинізм ситуації в тому, що поховали його окупанти поруч з алеєю героїчно загиблого екіпажу мелітопольських льотчиків. Російські терористи збили військово-транспортний літак Іл-76 у небі над Луганськом у 2014 році. Тоді загинули 49 осіб: 9 членів екіпажу і 40 десантників 25-ї повітряно-десантної бригади з Дніпра", — йдеться в повідомленні.

Могили членів екіпажу Іл-76 на Новому кладовищі в Мелітополі. Фото зроблене до окупації.

Нагадаємо, що Дніпровський апеляційний суд заочно засудив до довічного ув'язнення ексголову "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків Андрія Патрушева та Олександра Гурєєва за збиття українського військово-транспортного літака Іл-76 під Луганськом у 2014 році із російського ПЗРК.

Також повідомлялося, що Верховний Суд визнав невинним генерал-майора Назарова, якого раніше суд засудив до 7 років в'язниці через "недбалість", яка привела до смерті 49 військовослужбовців, які летіли у літаку ІЛ-76.