Цинізм зашкалює: у Мелітополі "вагнерівців" ховають поруч з українськими льотчиками, — ЗМІ
Могила із символікою ПВК "Вагнер", вінком і фото російського найманця з'явилася поруч з могилами членів мелітопольського екіпажу, який загинув в ІЛ-76, збитому під Луганськом у 2014 році.
У Мелітополі російські окупанти почали ховати найманців ПВК "Вагнер" на місцевому кладовищі. Їхні могили розміщують поруч з могилами загиблих українських захисників. Про це пише "РІА Мелітополь".
За повідомленням видання, одного з "музикантів" Пригожина поховали на Новому кладовищі на одній із центральних алей. Могила із символікою ПВК, вінком і фото такого собі Ламаніна примостили просто на доріжці.
"Цинізм ситуації в тому, що поховали його окупанти поруч з алеєю героїчно загиблого екіпажу мелітопольських льотчиків. Російські терористи збили військово-транспортний літак Іл-76 у небі над Луганськом у 2014 році. Тоді загинули 49 осіб: 9 членів екіпажу і 40 десантників 25-ї повітряно-десантної бригади з Дніпра", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Дніпровський апеляційний суд заочно засудив до довічного ув'язнення ексголову "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків Андрія Патрушева та Олександра Гурєєва за збиття українського військово-транспортного літака Іл-76 під Луганськом у 2014 році із російського ПЗРК.
Також повідомлялося, що Верховний Суд визнав невинним генерал-майора Назарова, якого раніше суд засудив до 7 років в'язниці через "недбалість", яка привела до смерті 49 військовослужбовців, які летіли у літаку ІЛ-76.