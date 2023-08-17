Відступають за "піраміди Пригожина": ЗС РФ будують нову лінію оборони під Маріуполем (відео)

Російські військові, зі слів радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, активно окопуються у лісах. Також до Нікольського району почала повертатися значна кількість вантажівок з особовим складом.

Збройні сили Російської Федерації почали будувати додаткову лінію оборони біля Нікольського Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське — Мангуш)", — сказав Петро Андрющенко.

З його слів, спостерігається активна авіація російських військових по дорозі від Нікольського Донецької області до Кінських Роздорів Запорізької області. Також до Нікольського почала повертатися значна кількість вантажівок із живою силою та "їх мотлохом", пояснив Андрющенко.

Він зазначив, що окупанти розповіли місцевим жителям про наказ "відступити за пірамідки Пригожина". Крім цього, ворог почав активно окопуватися в лісах поблизу Федорівки та Нікольського.

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