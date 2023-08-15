"Поверхневий погляд": Данілов спростував заяви, що контрнаступ "стоїть на місці"

За словами секретаря РНБО, українські військові щодня просуваються вперед і займають нові позиції. Це можна помітити по iнфографiкам Генштабу про втрати противника.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував розмови про те, що контрнаступ ЗСУ нібито зупинився. Це "поверхневий погляд". Про це він заявив в інтерв'ю Ilsussidiario 15 серпня.

За його словами, українські військові щодня руйнують плани російських окупантів і займають нові позиції. Це може підтвердити зведення втрат ЗС РФ, яке щоранку публікується Генштабом.

Тому всі розмови про нібито повільне просування є "поверхневим поглядом" на війну.

"Важко назвати стабільністю щоденне знищення однієї або декількох рот росіян та їхніх тилів, ліквідація вузлів зв'язку, арсеналів і командних пунктів", — заявив секретар РНБО.

Окремо Олексій Данілов зазначив, що процес розпаду Російської Федерації також розпочався, а війна в Україні лише прискорює кінець правління Володимира Путіна.

У результаті цієї війни Україна відновить свою територіальну цілісність і ні в кого не повинно бути сумнівів щодо цього.

"Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і беззастережне повернення всіх окупованих територій, включно з Донецьком і Луганськом, під контроль української влади", — уточнив секретар РНБО.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що Україна може внести зміни до "формули миру" Володимира Зеленського. При цьому, основні принципи у вигляді виведення російських військових з нашої території та повернення на кордони 1991 року залишаться на місці.