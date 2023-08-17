Загрози зі Сходу: у Фінляндії створюють найбільший у ЄС запас засобів хімічного та ядерного захисту

Ініціатива передбачає створення запасів захисного спорядження, вимірювального обладнання, детекторів, експрес-тестів, ліків і вакцин на випадок потенційної загрози, що походить із Північної та Східної Європи.

Уряд Фінляндії ухвалив рішення про створення найбільшого в Європі резерву коштів на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних із хімічними, біологічними, радіологічними або ядерними загрозами (ХБРЯ). Йдеться про загрози, які потенційно походять із Північної та Східної Європи, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії 16 серпня.

"Створювані запаси захисного спорядження, вимірювального обладнання, детекторів, експрес-тестів, а також ліків і вакцин призначені для використання як співробітниками служб швидкого реагування, так і цивільним населенням", — ідеться в повідомленні.

Для створення резерву ХБРЯ на початку року Фінляндія отримала від Комісії ЄС значні кошти в розмірі 242 млн євро. При цьому частина матеріалів надійде на склади вже на початку 2024 року.

Зазначається, що хоча подібні резерви створюються і в інших країнах — Франції, Польщі та Хорватії, фінський проєкт є найбільшим.

Створення стратегічних запасів ХБРЯ такого масштабу в Європі значною мірою є пілотним проєктом. Його мета — розробити попередні рекомендації щодо управління, розповсюдження та розгортання загальних стратегічних резервів ЄС після завершення пілотної фази наприкінці 2026 року.

"Ці спільні можливості ЄС призначені для забезпечення готовності до аварій, на які жодна країна не може повністю відреагувати власними силами, використовуючи внутрішні ресурси", — наголосили в МЗС.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко пояснив рішення розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, воно є адекватною реакцією на прискорену мілітаризацію Східної Європи і зростання військової активності США і НАТО.