"Вони страждають": в Криму погіршилася гуманітарна ситуація через складну логістику ЗС РФ

Ворог має транспортне сполучення з тимчасово окупованим Кримом лише трасою М-17, яка проходить через Армянськ. Траса є перевантаженою та може бути зупиненою, розповіли в Оперативному командуванні "Південь".

На тимчасово окупованому Криму загострюється гуманітарна ситуація через складну логістику ворога на півдні. Про це повідомила очільниця Об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "Еспресо".

"Ми говоримо про те, що вони (ЗС РФ, — ред.) занепокоєні тим, як зараз облаштована їх логістика, і крім військових потреб, дійсно страждають і гуманітарні, тому що траса (М-17 через Армянськ, — ред.) фактично залишається єдиним сполученням і для поставок на півострів, а там гуманітарна ситуація загострюється", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що траса М-17, яка проходить через Армянськ, залишається єдиним транспортним сполученням для ворога, проте вона перенавантажена. Ба більше, рух цією трасою може зупинитися через більше погіршення ситуації з Кримським, Чонгарським, Генічеським мостами. Зі слів Гуменюк, можна попрацювати над відрізанням транспортних артерій ворога на півдні, у результаті чого залишиться лише поромна переправа.

"Але й тут море на нашому боці, бо вже протягом кількох днів шторми не дають можливість використовувати її як логістичну артерію", — пояснила вона.

Нагадаємо, голова Об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк 17 серпня заявила, що Кримський міст уже працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги мосту відкриті, але вони працюють в обмеженому режимі та лише для легкового транспорту. Повну логістику не забезпечують і через залізницю.

Також раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що нині загальна прохідність Кримського мосту становить лише половину від його нормальної працездатності. Тоді як уже майже рік припинене залізничне сполучення на Кримському мосту.