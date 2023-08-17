ППО IRIS-T, боєприпаси та інше озброєння: Німеччина оновила список військової допомоги ЗСУ

Уряд Німеччини відзвітував про додаткову допомогу для українських бійців. Сили оборони отримали пускові установки ЗРК, радіолокаційні системи та іншу військову техніку.

Німеччина оновила список військової допомоги, переданої Збройним силам України. Про це стало відомом зі звіту німецького уряду, на якому вказана вся військова допомога українським бійцям.

Таким чином 17 серпня на сайті відзвітували про постачання Україні додаткової допомоги. В неї увійшло:

дві пускові установки IRIS-T SLS;

4539 тисячі димових снарядів 155-мм калібру;

десять станцій наземного спостереження Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби;

чотири тягачі 8x8 H81 і чотири напівпричепи до них;

вісім 15-тонних навантажувачів.

Нагадаємо, 14 серпня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що уряд країни планує щорічно виділяти по 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Спочатку це рішення має затвердити німецький парламент, після чого почнеться повноцінний процес. За планом програма триватиме до 2027 року.

13 серпня Фокус писав про те, що німецький концерн Rheinmetal може передати Україні безпілотний комплекс для повітряної розвідки "Luna NG". Це може статися до кінця 2023 року. Ця версія дрона проводитиме повітряну розвідку, тоді як наступна "Luna" зможе нести озброєння. Нова версія безпілотника, яка зможе нести озброєння, повинна бути розроблена федеральним урядом та ухвалена Комітетом оборони та Комітетом закордонних справ.

11 серпня видання Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що Німеччина готова передати Україні ракети Taurus, проте перед цим їх модифікують. Зокрема, Німеччина хоче обмежити дальність польоту цих ракет. Того ж дня німецьке видання Bild заявило, що уряд ФРН не розглядає постачання Україні далекобійних ракет Taurus.