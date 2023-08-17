Перші бої в жовтні, а основний удар — навесні: РФ готує власний наступ, — ЗМІ

За інформацією анонімних джерел журналістів, росіяни почали готуватися до активізації бойових дій через кілька місяців. У Держдумі також прокоментували можливий наступ ЗС РФ.

Російські окупанти можуть готувати на фронті власний наступ проти ЗСУ. Розпочатися він може вже за кілька місяців. Про це йдеться в матеріалі видання Newsweek від 16 серпня.

За інформацією від анонімних джерел, які нібито пов'язані з українським урядом, на фронті спостерігається підготовка росіян до майбутніх активних боїв.

При цьому, український контрнаступ також триває, хоч дехто і вважає, що настав час змінити тактику, передає видання. У Києві нібито вже роблять кроки, щоб боротися з противником інакше.

"Ми там, де ми є. Питання в тому, що в цей переломний момент робити правильно? Це непроста ситуація. Але це важливий переломний момент", — повідомило анонімне українське джерело.

Наступ росіян планується на початку жовтня, коли противник остаточно закладе основу для цього, а ось основний ривок ЗС РФ відкладуть до наступної весни.

Щодо цього висловився і голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов у коментарі російським ЗМІ. За його словами, зараз нібито створюються всі необхідні умови для того, щоб почати просування на фронті.

"Що стосується наступу, то необхідно створити умови. Цей процес триває", — ідеться в повідомленні.

Українська сторона ніяк не коментувала офіційно цю інформацію на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що протягом останніх двох тижнів ситуація на фронті змінюється на користь ЗСУ, про що пишуть різні експерти. Вони відзначили високу ефективність української артилерії та використання касетних боєприпасів. Водночас мінні загородження росіян все ще є великою проблемою для Сил оборони.