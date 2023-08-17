Посилення обстрілів України: у Повітряних силах назвали головну мету росіян (інфографіка)

За словами представника відомства Юрія Ігната, українська авіація завдає окупантам багато неприємностей.

Масовані атаки Збройних сил Російської Федерації по тилових регіонах України, ймовірно, спрямовані на знищення злітно-посадкових смуг і центрів підготовки льотчиків. Про це пише Financial Times 17 серпня з посиланням на джерела.

У публікації йдеться про те, що окупанти намагаються позбавити Україну можливості запускати ракети великої дальності Storm Shadow і Scalp, передані західними партнерами. У зв'язку з цим українські льотчики регулярно змінюють своє місцеперебування.

"Не дивно, що вони намагаються знищити нашу авіацію і наших пілотів. Наші пілоти турбують їх і завдають багато неприємностей", — сказав речник ЗС ЗСУ України Юрій Ігнат.

Ексглава військової та зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк зазначив, що французькі та британські далекобійні ракети "фактично зіграли вирішальну роль". Він вважає, що РФ намагається "завдати ударів по аеродромах, де перебувають літаки, з яких запущено ці ракети".

Як зазначають автори статті, тільки у вівторок, 15 серпня, росіяни випустили по Україні 28 крилатих ракет, 16 з яких було перехоплено.

Обстріл України 15 серпня Фото: Institute for the study of war

Радник міністра оборони України Юрій Сак підтвердив, що Росія останнім часом посилила атаки на авіабази. Він вважає, що ці удари "демонструють, що росіяни налякані перспективою того, що Україна отримає F16".

Нагадаємо, що за даними швейцарських ЗМІ від 8 серпня, модернізовані українські бомбардувальники Су-24 стали "кошмаром" для російського військового керівництва.

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер 8 серпня зазначив, що після того, як Україна отримає у свій арсенал сучасні винищувачі F-16, партнери можуть надати ЗСУ й інші літаки.