Проблеми з американською зброєю: у повітрі Тайваню вибухнула ракета Patriot

Командувач повітряних сил Тайваню Цао Чін-Пін зазначив, що це не перший інцидент. Минулого тижня під час навчань F-16 сильно промахнувся під час скидання авіабомби.

Офіційний представник ВПС Тайваню повідомив, що під час нещодавніх навчань із бойовою стрільбою стався збій у роботі поставленої США ракети MIM-104F Patriot PAC-3. Про це 16 серпня повідомило агентство Taipei Times.

Начальник штабу повітряних сил Тайваню генерал Цао Чин-Пін підтвердив, що під час навчань ракета вибухнула в повітрі, не влучивши в ціль. Наразі фахівці з'ясовують проблему нештатної роботи американського зенітно-ракетного комплексу.

Повідомляється, що це перший випадок передчасного вибуху ракети Patriot на острові. За попередніми даними, постраждалих унаслідок вибуху немає.

Тим часом це не перша проблема з американським озброєнням у Тайвані. Так минулого тижня під час навчального польоту винищувач F-16 сильно промахнувся повз ціль, скинувши бомбу MK-84.

Інцидент стався біля бази Jioupeng. У результаті бомба розірвалася поблизу патрульного корабля, створивши потужну ударну хвилю. Унаслідок інциденту кілька людей, які перебували на кораблі берегової охорони, звернулися по медичну допомогу. Цао Чін-Пін уточнив, що інструктори і льотчик літака будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Тайвань має намір модернізувати частину парку винищувачів Mirage 2000-5 у зв'язку з можливими затримками в отриманні від США 66 нових літаків F-16. На початку серпня оглядачі The War Zone повідомили, що модернізацію пройдуть 9 із 54 збережених літаків.

Таке рішення ухвалено через погрози з боку Китаю. Так, 9 серпня кораблі НВАК у супроводі 25 літаків увійшли в зону розпізнавання тайванської ППО.