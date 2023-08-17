Мобілізація в Україні: кого у вересні можуть мобілізувати тільки добровільно

Існують категорії українців, які можуть бути призвані тільки за їхньою згодою.

Відповідно до законів про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію передбачені певні групи громадян, які мають можливість мобілізуватися виключно на добровільних засадах. Фокус розповідає, хто входить до цих категорій.

Кого можуть мобілізувати тільки добровільно

Існує 13 груп громадян, які мають прерогативу на отримання відстрочки від мобілізації та можуть бути мобілізовані винятково з власної волі. До цих груп входять:

Особи з інвалідністю I, II і III груп, офіційно визнані інвалідами на території України.

Чоловіки та жінки, які виховують дітей віком до 18 років поодинці.

Чоловіки та жінки, відповідальні за виховання трьох і більше дітей віком до 18 років.

Особи, тимчасово звільнені від мобілізації та військових обов'язків відповідно до постанов Кабінету Міністрів України:

на службі в державних органах;

в інших державних установах;

у місцевих органах самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях.

Чоловіки та жінки, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі (подружжя, діти, батьки тощо) загинули або зникли під час заходів з національної безпеки і оборони, а також під час дії воєнного стану, включно зі спротивом агресії Російської Федерації на сході України.

Чоловіки та жінки, які виховують дітей із тяжкими хворобами, що не підпадають під категорію інвалідності, підтвердженої лікарсько-консультативною комісією.

Опікуни недієздатних інвалідів, які опікуються особами з інвалідністю I і II груп, або тими, хто потребує постійного догляду на думку медико-соціальної експертної комісії.

Особи, які доглядають за хворими родичами за медичним висновком.

Чоловіки та жінки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I або II груп.

Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, які піклуються про дітей-сиріт або дітей без батьківського піклування віком до 18 років.

Особи, у яких чоловік або дружина, батько або родич мають інвалідність I або II групи, і водночас немає інших працездатних осіб для догляду, зобов'язаних за законом їх підтримувати.

Чоловіки і жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли під час антитерористичних операцій, включно з тими, хто служив у збройних силах або працював на державних підприємствах, причетних до забезпечення національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують строки воєнного стану і загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

Також Фокус писав про те, кому восени першим вручать повістку в ТЦК. Процес мобілізації здійснюється згідно з секретними мобілізаційними планами, які визначають необхідну кількість осіб, що призиваються.