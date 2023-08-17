"Можу повторити свої слова": Верещук висловилася про готовність до затяжної війни (відео)

За словами віцепрем'єра, військові на фронті знають, що війна буде довгою, тож суспільству потрібно ще більше згуртуватися, щоб зберегти дух національного єднання.

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук знову повторила тезу про затяжну війну і заявила, що військові на фронті про це знають. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону 17 серпня.

"Можу тільки повторити свої слова. Я справді вважаю, що чим краще і чим більше ми будемо готові до затяжної, тривалої війни, тим швидше буде наша перемога", — заявила Верещук.

На запитання про те, чому інші представники уряду і командування не робили заяв про тривалу війну, віцепрем'єрка відповіла, що це і так усім зрозуміло.

"Запитайте наших військових, запитайте у людей, які сьогодні в окопах зі зброєю в руках. Вони саме це і кажуть. Коли вони приїжджають сюди, у тилові міста, вони бачать, що відбувається, у них виникає когнітивний дисонанс і вони запитують, — а чи дійсно воює вся країна?" — заявила Верещук.

Верещук прокоментувала чутки про призначення на посаду міністра оборони

Ірина Верещук наголосила, що її увага нині зосереджена на ефективній роботі заради перемоги, а не на обійманні певної посади чи позиції.

"Зараз наша мета не зводиться до питань займаних посад. Наш пріоритет — це мобілізація країни. Усі ми відчуваємо, що зараз є певна втома, і це зрозуміло. Але ми не повинні забувати, що війна триває. Це стосується всього українського народу. Нашим завданням є досягнення перемоги, бо на кону стоїть наше майбутнє. У нас немає вибору — тільки перемога, тільки вперед", — наголосила Ірина Верещук.

На її думку, теперішні обставини вимагають більш оперативних і рішучих дій від влади. Якщо в перші години після повномасштабного вторгнення Росії в Києва була можливість швидко ухвалювати необхідні рішення, то зараз на це йде більше часу. Важливо, щоб керівники на місцях використовували наявні ресурси відповідально, включно з бюджетними. Також суспільство має усвідомлювати складність ситуації та діяти скоординовано.

"Мобілізація з боку нашої нації впливає на погляди наших міжнародних партнерів. Вони уважно стежать за тим, як ми реагуємо і які рішення ухвалюємо. Якщо ми демонструємо енергію переможців, а вона в нас безумовно є, то й наші партнери готові підтримувати нас. Я сподіваюся, що ми збережемо цю енергію. Вона критично важлива. Противник небезпечний, і нам необхідно говорити про це відкрито. Ми всі усвідомлюємо ситуацію, але іноді слова і дії можуть розходитися", — наголосила Ірина Верещук.

На думку глави Міністерства з питань реінтеграції, Україна успішно стримала плани Росії на "бліцкриг".

"Ми пережили перший рік, об'єднали зусилля і стали єдиною силою. Нас підтримує світова спільнота. Ми маємо підтримувати цей дух і показувати, що готові боротися і перемагати", — резюмувала Верещук.

Нагадаємо, у своєму Telegram-каналі 15 серпня Ірина Верещук висловила песимістичний прогноз щодо тривалості війни. За її словами, суспільству слід відмовитися від ілюзій про швидкий успіх.

Наступного дня, 16 серпня, Верещук зізналася, що її здивувала реакція політиків і медіа на її слова.