"Озвучила очевидні речі": Верещук відреагувала на хейт через заяву про довгу війну

За словами віцепрем'єрки, не тільки політики можуть робити прогнози про завершення війни. При цьому є речі, які багато хто усвідомлює, але не хоче озвучувати.

Related video

Віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відреагувала на хвилю збурень після її допису про те, що українцям потрібно налаштуватися на довгу війну. Відповідне повідомлення Верещук опублікувала у своєму Telegram-каналі 16 серпня.

За словами міністра, її здивувала реакція "політичної та медійної спільноти".

"Мені здавалось, що я просто озвучила майже очевидні речі, які багато хто усвідомлює, але не завжди хоче казати собі або іншим", — пише Верещук.

Глава міністерства зазначила, що деякі політики сприйняли її слова "як зазіхання на їхній моральний та інтелектуальний авторитет", оскільки вони вважають, що міркувати про терміни закінчення війни можуть тільки вони.

"Їх, напевно, зачепило те, що правильні слова вони почули від представника Президентської команди. А це їх дратує (попри те, що багато хто з них живе вже у вчорашньому або позавчорашньому дні). А ще деяких моїх "фанів" дуже стурбували чергові чутки про мене в контексті можливих перестановок у Міноборони", — ідеться в повідомленні Верещук.

Окремо вона підкреслила, що висловила особисту думку і додала, що про її перехід до Міністерства оборони України не йдеться.

Що сказала Ірина Верещук

У своєму Telegram-каналі 15 серпня Ірина Верещук висловила песимістичний прогноз щодо тривалості війни. За її словами, суспільству слід відмовитися від ілюзій про швидкий успіх. Увесь шлях до перемоги буде довгим і важким, і всі згадки про часові рамки на кшталт "2-3 тижні", "до кінця року" чи "наступної весни" не відповідають дійсності.

"Маємо налаштуватися на тривалу боротьбу. Громадяни і влада — всі мають налаштуватися на тривалу і важку війну. І тільки тоді ми переможемо. Налаштовуємося на марафон, а не на спринт, на бій із дванадцяти раундів, а не з трьох", — йшлося в пості Верещук.

Важливо

"Не чекати на швидку перемогу": навіщо влада говорить про довгу війну в Україні

Нагадаємо, 28 липня президент Володимир Зеленський запропонував українцям обговорити, якою вони бачать перемогу над Росією. Український лідер зазначив, що в цьому питанні має бути національна згода.