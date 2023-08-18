Зеленський підтвердив, що дві нові пускові установки IRIS-T уже в Україні (відео)

Український президент наголосив, що передані Німеччиною IRIS-Т є потужною і потрібною системою протиповітряної оборони.

Два німецькі зенітні ракетні комплекси IRIS-T прибули на територію України. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 серпня.

Глава держави сказав, що хоче особливо відзначити співпрацю України з Німеччиною. За його словами, домовленості з німецьким канцлером Олафом Шольцом послідовно втілюються в життя.

"Дві нові пускові установки IRIS-Т доставлені в Україну. Це потужна і дуже потрібна система ППО", — заявив Володимир Зеленський.

Президент подякував Німеччині за надання допомоги Україні в її боротьбі з воєнною агресією Російської Федерації.

Нагадаємо, 17 серпня Німеччина оновила список військової допомоги, переданої Збройним силам України. Берлін додатково передав Києву 2 пускові установки IRIS-T SLS, 4 539 димових снарядів 155-мм калібру, 10 станцій наземного спостереження Ground Observer 12, 4 тягачі 8x8 H81 і напівпричепи до них, а також 8 15-тонних навантажувачів.

Раніше, 13 серпня ми писали про те, що німецький концерн Rheinmetal передасть Україні безпілотний комплекс для повітряної розвідки "Luna NG" до кінця 2023 року. Крім використання як системи розвідки, БПЛА також можуть забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв'язок.

Ще ми повідомляли, що за даними ЗМІ від 11 серпня, Німеччина хоче модифікувати ракети Taurus перед можливим відправленням їх Україні. Повідомлялося, що уряд канцлера Олафа Шольца хоче обмежити дальність польоту ракет.