Військовий контракт із РФ: ВПС Білорусі отримали партію російських вертольотів Мі-35М

Машини пролетіли понад 2000 км і приземлилися на авіабазі "Мачулищі". Вертольотами керували білоруські льотчики, які проходили навчання в РФ.

До Білорусі прибула перша партія російських вертольотів Мі-35М, що надійшли на озброєння Військово-повітряних сил. Чотири вертольоти приземлилися на аеродромі "Мачулищи", розташованому в Мінській області. Про це 17 серпня повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.

Машини були надані в рамках плану з будівництва та розвитку збройних сил Білорусі та військово-технічного розвитку з РФ.

"На один з аеродромів Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони здійснила посадку перша партія гелікоптерів Мі-35М, що надійшли на озброєння до білоруської армії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що маршрут перельоту становив понад дві тисячі кілометрів, а пілотували машини білоруські льотчики, які проходили навчання в навчальному центрі на території РФ.

Оглядачі "Мілітарного" звернули увагу, що договір про постачання до Білорусі різних типів техніки було укладено ще 2020 року. Згідно з контрактом Росія надасть двох батальйонів комплектів БТР-82А і вертольотів Мі-35М. Також у рамках договору Білорусь отримає значну кількість авіаційних засобів ураження.

Коротко про вертольоти Мі-35М

Багатоцільовий ударний вертоліт Мі-35М є модернізованою версією Мі-24 і призначений для знищення бронетехніки, живої сили противника, вогневої підтримки мотострілецьких і танкових підрозділів, висадки десанту, евакуації поранених.

Серед поліпшень порівняно з попередником — наявність приладів нічного бачення, тепловізійної системи спостереження IRTV-445MGH, супутникової навігаційної системи GPS115L GARMIN та ін.

Російський вертоліт Мі-35

Основні характеристики:

силова установка — два двигуни ТВЗ-117ВМА потужністю 2225 к.с. кожен;

максимальна швидкість до 320 км на годину;

дальність польоту — до 1000 км;

злітна маса — 11,2 т, максимальна — 11,5 т.;

статична стеля — 1750 м, динамічна — 4500 м;

екіпаж — 2 людини.

Озброєння:

комплекс протитанкових керованих ракет "Штурм-В" з кумулятивними боєголовками;

некеровані ракети С-8 калібру 80 мм і С-24 калібру 240 мм;

гарматний модуль для встановлення великокаліберних кулеметів або 30-мм гранатомета;

підвісні бомби і мінне озброєння.

Нагадаємо, у британському Міноборони повідомили, що військові навчання, які проводилися в Білорусі біля польського і литовського кордону, є частиною планового процесу підготовки білоруських військових. За задумом Кремля, білоруська армія виступить як позиційна сила проти НАТО на західних рубежах.