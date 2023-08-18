Діяв під прикриттям: у Дніпрі затримали "волонтера", який працював на ЗС РФ (фото)

За інформацією СБУ, підозрюваний відслідковував наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру і "зливав" агресору координати постраждалих об’єктів.

Контррозвідка Служби безпеки України у Дніпрі викрила учасника агентурної мережі Головного розвідувального управління Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформаціє Служби безпеки, він "заліг на дно" після того, як своїх спільників затримали у січні 2023 року. Це вже восьмий агент із агентурної мережі ГРУ РФ, якого викрила наша контррозвідка у Дніпрі.

Нещодавно підозрюваний перейшов на резервний канал спілкування з спецслужбою Росії і продовжив виконання ворожих завдань. В якості прикриття він використовував свій статус співзасновника громадської організації, яка займалася волонтерством.

Одним із завдань ворожого агента було встановлення місця базування штабів Сил оборони на території регіону, орієнтовна кількість та види військової техніки, які переправляються залізницею на передову. Виконання завдань ГРУ йому полегшувало те, що офіс громадської організації знаходиться поблизу залізничної розв’язки, звідки він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ.

У своїй злочинній діяльності фігурант "втемну" використовував своїх знайомих. Під різними вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників.

Крім того, підозрюваний відслідковував наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру і "зливав" агресору координати постраждалих об’єктів та фіксував масштаби руйнувань. Цю інформацію ворог використовував для підготовки нових повітряних атак на Дніпро.

Спілкування зрадника із спецслужбою Росії Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Він знаходиться під вартою.

Нагадаємо, 17 серпня СБУ затримала експосадовця поліції з партією наркотиків. За інформацією спецслужби, у зловмисників вилучили майже 150 кг мефедрону. Нарколабораторії діяли на території Київської та Житомирської областей.

Крім того, 17 серпня СБУ затримала інформатора ЗС РФ. За інформацією правоохоронців, мешканець Одеси пішов на співпрацю з ворогом та передавав йому секретну інформацію. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення.