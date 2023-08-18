"Перша серйозна лінія оборони": ЗС РФ активно окопуються під Маріуполем, — радник мера (карта)

Ворог почав окопуватися після заяви Генштабу ЗСУ про встановлення контролю над Урожайним в Донецькій області. ЗС РФ готуються до того, що лінія фронту посунеться ближче до Маріуполя.

Збройні сили Російської Федерації почали будувати "першу серйозну лінію оборони" перед Маріуполем Донецької області. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо".

"Фактично буде перша серйозна лінія оборони перед Маріуполем", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що на території Маріупольського району є два великі ліси — Нікольський та Федорівський. Саме туди окупанти навезли свій "скарб" з окопів, з яких відійшли, та збираються укріплюватися.

Також через Нікольське до Маріуполя проходить ще лінія оборони українських військових. Така ж ситуація склалася від Нікольського до Мангуша. Проте ворог не так сильно окопується через те, що там проходить "дорога життя". Андрющенко переконаний, що російські військові готуються до того, що лінія фронту посунеться ближче до Маріуполя.

Зі слів Андрющенка, окупанти почали відходити після заяви Генштабу про контроль над Урожайним Донецької області. Зокрема, сам ворог повідомляє місцевим, що їм надійшов наказ "відступити за пірамідки Пригожина". Після цього ворог терміново почав копати нову лінію окопів та оборони.

Нагадаємо, 17 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що військові Російської Федерації почали будувати додаткову лінію оборони біля Нікольського Донецької області. Окупанти почали активно окопуватися в лісах поблизу Федорівки та Нікольського.

16 серпня представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив про те, що ЗСУ взяли під контроль населений пункт Урожайне Донецької області. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах. Крім цього, Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.