"Це трагедія": лауреат Нобелівської премії побачив наслідки війни в Україні на власні очі

Вчений Пол Нерс під час своєї поїздки відзначив стійкість українців і заявив, що Києву потрібна вся допомога, яку він може отримати від усього світу.

Лауреат Нобелівської премії, генетик Пол Нерс вирушив до України і на власні очі побачив наслідки повномасштабного вторгнення. Деталями візиту він поділився в інтерв'ю Newsweek.

"Те, що там відбувається, — це така трагедія", — сказав він.

Учений побував у Києві на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

"Я був у Києві якраз на початку посилення російських атак. Що, мабуть, найбільше запам'яталося мені, то це відвідування деяких районів на околицях Києва, які були окуповані російською армією на самому початку вторгнення, де дуже сильно зруйнована інфраструктура, зокрема школи", — сказав він.

Спілкуючись зі школярами та їхніми вчителями, Нерс був вражений їхньою силою і стійкістю.

"Вони майже змусили мене плакати від того, як вони справляються. Діти піддаються варварству війни, це залишить на них відмітину, можливо, шрами на все життя", — заявив лауреат Нобелівської премії.

За словами вченого, крім освітнього середовища, війна стала великою перешкодою для розвитку глобальних знань. Це вплинуло на українських вчених, тому що нині для них практично неможливо займатися наукою в Україні.

"У них просто немає ресурсів, щоб зробити це. Так багато українських вчених виїхали в інші країни, щоб проводити свої дослідження", — сказав Нурс.

На його думку, війна призвела до "витоку мізків" з багатьох академічних інститутів України.

"Дуже важливо, щоб це розглядалося як тимчасове явище і щоб вони могли повернутися в Україну. Підтримуючи освіту та академічні дослідження, ми можемо будувати майбутнє України та її народу", — наголосив учений.

Нурс вважає, що країни повинні підтримати Україну і допомогти їй витримати ці випробування, оскільки це має значення для всього світу.

"Україні потрібна вся допомога, яку вона може отримати від окремих осіб і таких країн, як Велика Британія і США, щоб витримати бурю. Я думаю, що це важливо для України, важливо для Європи і важливо для всього світу", — сказав він.

Нагадаємо, 10 серпня речник Держдепу США Метью Міллер зазначив, що зовнішньополітична підтримка України залежить не тільки від рішень адміністрації американського президента, а й від Конгресу США.

Раніше, 7 серпня, Держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною про надання гарантій безпеки. У зв'язку з цим Фокус розбирався, який документ розробляють українська та американська сторони, і як це може вплинути на вступ України до НАТО.