Тримають шлях на столицю: у Підмосков'ї помітили "зграю" безпілотників, — соцмережі (фото, відео)

За даними Telegram-каналів, непізнані об'єкти вдалося зафіксувати над Серпуховим. РосЗМІ, у свою чергу, стверджують, що інформація про "зграю безпілотників" є фейком, а в небі над Підмосков'ям нібито кружляють легкомоторні літаки.

У російському Серпухові, що на півдні від Москви, помічено щонайменше чотири безпілотники. Вони прямують до столиці Росії. Кадри з БПЛА зняли на відео очевидці.

Місто Серпухов розташоване приблизно за 100 км від Москви. Над населеним пунктом було зафіксовано групу з щонайменше 4 невідомих безпілотників.

г. Серпухов, Московська обл

У російських ЗМІ пишуть, що близько п'яти подібних літальних апаратів помітили в районі філії Військової академії Ракетних військ стратегічного призначення.

Однак, після поширення відео в російських джерелах заявили, що інформація про "зграю" безпілотників, які рухаються в бік Москви, нібито є фейком. У небі над Московською областю кружляють легкомоторні літаки, а всі польоти були узгоджені з владою.

Офіційних коментарів з боку РФ з цього приводу поки що не було.

Українська сторона також ніяк не коментувала інцидент.

Атака безпілотників на Москву 18 серпня

Близько 4 ранку в Москві вибухнув безпілотник. Міноборони РФ звинуватило в цьому Україну і заявило, що протиповітряна оборона збила дрон, уламки якого впали в районі Краснопресненської набережної. Його уламки пошкодили стіну будівлі "Експоцентру", площа обвалення становила близько 30 квадратних метрів фасаду одноповерхового павільйону.

Уночі запровадили обмеження на польоти у "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковському" через загрозу ударів БПЛА. Зокрема, у "Внуково" відклали шість вильотів, вісім прильотів і перенаправили сім рейсів на запасні аеропорти.