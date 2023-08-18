У Москві вперше закрили всі аеропорти через атаку безпілотника, — росЗМІ

Через загрозу ударів БПЛА обмеження на польоти діяли у "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковському". Один із пасажирських літаків, який мав здійснити посадку в столиці РФ, приземлився в Мінську.

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У ніч на 18 серпня чотири аеропорти Москви через приліт безпілотника закривали для літаків повітряний простір, повідомляє ТАСС.

Обмеження на польоти діяли в аеропортах "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковський".

"Сьогодні вранці, 18 серпня 2023 року, з метою забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасово було обмежено польоти в аеропорти Москви: "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво", а також в аеропорт "Жуковський", — зазначили агентству в Росавіації.

З аеропорту Внуково було відкладено шість вильотів, вісім прильотів. На запасні аеропорти було перенаправлено сім рейсів. Три з них — на аеродром Стригіно (Нижній Новгород), три — в Пулково (Санкт-Петербург) і один рейс зі Стамбула приземлився в Мінську.

Обмеження на приймання та відправлення рейсів було знято о 04:30, і пасажири перенаправлених рейсів були доправлені в аеропорти призначення.

Чому закривали аеропорти Москви

У Міноборони РФ заявили, що український дрон атакував Москву близько 04.00 ранку 18 серпня. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про збитий безпілотник. Його уламки впали на "Експоцентр", пошкоджено стіну будівлі, площа обвалення становила близько 30 квадратних метрів фасаду одноповерхового павільйону.

За попередніми даними, постраждалих немає.

"Сьогодні вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотник", — написав він. Мер уточнив, що уламки БПЛА впали в зоні "Експоцентру", значних руйнувань немає.

Пізніше росЗМІ повідомили, що атаку на Москву здійснював український дрон-камікадзе "Бобер".

Нагадаємо, в ніч на 28 липня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ атакував "ворожий безпілотник".

Раніше розслідувач "Радіо Свобода" Марк Крутов аналізував, які будівлі атакували дрони в Москві 24 липня і як їх обрали перед масованим ударом.