Німеччина прибрала зобовʼязання досягти 2% витрат на оборону у 2024 році, – Reuters

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Олаф Шольц обіцяв, що країна виділятиме на оборону навіть більше, ніж 2% від ВВП, як того вимагає НАТО.

Уряд Німеччини відмовився від плану юридично взяти на себе зобов'язання досягти цільового показника витрат на оборону НАТО у розмірі 2%. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

У проєкті закону про фінансування бюджету на 2024 рік, який було ухвалено 16 серпня, було видалено пункт про досягнення 2% витрат на оборону від ВВП. Остаточного цього планують досягти тепер протягом 5 років. Таке формулювання значно мʼякіше за обіцянку яку давав канцлер Німеччини Олаф Шольц 27 лютого 2022 року. Тоді він обіцяв кардинальних змін, й витрат на рівні навіть більше, ніж 2%.

Речник німецького уряду відмовився коментувати деталі законопроєкту. У виданні зазначають, що союзники по НАТО різко критикували Берлін за те, що вони не витрачають 2% від ВВП, як цього вимагають правила Альянсу.

У польському Defence 24 зазначають, що востаннє Німеччина витрачала 2% від ВВП на оборону в 1991 році. Зараз для відновлення обороноздатності Бундесверу є спецфонд на 100 млрд євро. Витрати на армію у наступному році буде приблизно 51,8 млрд євро.

Нагадаємо, 18 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив, що дві пускові установки IRIS-T SLS вже прибули в Україну.

14 серпня ЗМІ писали, що Німеччина анонсувала план військової допомоги Україні до 2027 року по 5 млрд євро щорічно.