Замовляла овочерізки та барабани для укриттів: в Києві чиновницю звинуватили у розтраті

Товарознавча експертиза встановила, що товар було придбано за завищеною ціною, що спричинило розтрату бюджетних коштів у розмірі 300 тисяч гривень.

У Києві судитимуть чиновницю, яка закупила для укриттів овочерізки по завищеній ціні. Жінці повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Слідство встановило, що посадовиця уклала договір на закупівлю овочерізок за завищеною ціною, розтративши 300 тисяч гривень бюджетних коштів. Кухонне приладдя мало використовуватися в укриттях. Розтрату коштів підтвердила товарознавча експертиза.

За висновками товарознавчої експертизи було підтверджено факт кримінального правопорушення та повідомлено посадовиці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУ – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", — йдеться в повідомленні.

Посадовиці загрожує від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Видання "Обозреватель" пише, що у розтраті звинувачують керівницю адміністративно-господарського відділу Управління освіти Дніпровської районнної державної адміністрації Ольгу Дроздову.

Ольга Дроздова: що відомо

Як повідомив член президії Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Олександр Соколовський, Ольга Дроздова саме та людина, яка ініціювала мільйонний тендер і уникла відповідальності перед законом за попередні випадки зловживань.

"Саме вона була відповідальна за закупівлю барабанів, конструкторів, овочерізок та космічних сковорідок, стільців за дві ціни, туалетного паперу та швабр на 4 мільйони гривень в укриття навчальних закладів Дніпровського району. Так це саме ті закупівлі, які сколихнули всю країну. Цікаво, що посаду Ольга займає і надалі, та справи в неї йдуть добре", — написав Соколовський.

За його словами, раніше чиновниця працювала керівником в КП "Притулок для тварин", але її звільнили. У ЗМІ широко обговорювався випадок, коли працівники КП "Притулок для тварин" відловлювали тих самих тварин і за документами кілька разів їх стерилізували, завдаючи збитків бюджету столиці.

Також за словами Соколовського, щодо Ольги була порушена кримінальна справа за незаконне нарахування собі завищеної заробітної плати за ст. 191 КК "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Дроздова також фігурувала у справі за статтею 191 КК про придбання для притулку для тварин авто за завищеною ціною.

"Ольга є фанатом дорогого відпочинку в Катарі, презентацій розкішних прикрас Bulgari, ну і само собою люксових речей від Cartier, Dolce&Gabbana та Gucci, у яких вона прекрасно виглядає поруч із вчителями з копійчаною зарплатнею", — підсумував Соколовський.

Сама підозрювана поки що офіційно не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, що Дніпровська РДА закупила через Prozorro 300 шкіряних барабанів. Необхідність придбання пояснюють "психологічним розвантаженням дітей під час повітряних тривог".

Раніше повідомлялося, що у Києві для бомбосховища купили сковорідку за 725 тисяч гривень. Дорогий кухонний девайс, згідно з даними Prozorro, закупив художній ліцей "Зміна" в Дніпровському районі столиці.