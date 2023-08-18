В Україні розпочали виробництво прототипу бронемашини Inguar (фото)

Цей бронеавтомобіль розробляється за стандартами НАТО. Він може мати колісну формулу 4х4 або 6х6.

Українська компанія Inguar Defence почала виробництво прототипу бронемашини Inguar. На своїй сторінці у Facebook компанія опублікувала відповідні світлини.

"Час cтворювати і будувати. Клаптик за клаптиком. Кожен на своєму місці. Бо, кому як не нам", — йшлося в повідомленні.

Бронемашина Inguar: що відомо

Бронеавтомобіль Inguar класу MRAP розробляється за стандартами НАТО та має колісну формулу 4х4, дистанційно керований бойовий модуль із кулеметом ДШК. Крім цього, для маскування позиції машина має шість гранатометних систем для димових гранат.

У компанії розповіли, що на Inguar можуть встановити бойовий модуль із гарматою 30-мм та модуль із двома протитанковими комплексами "Амулет" від підприємства "Луч".

Тоді як бронемашина з колісною формулою 6х6 може мати реактивні пускові установки калібру 122 мм та пускові для ракет Brimstone. Зокрема, ця пускова установка застосовувати чотири ракети, повідомили в Inguar Defence.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року українські бійці зі 138-го центру спецпризначення провели попередні заводські випробування досвідченого зразка двомісного багі Inguar 1. Зокрема, він має 230 кінських сил, 500 Нм крутного моменту, незалежну підвіску та вагу в тисячу кілограмів. Максимальна швидкість машини — 120 кілометрів на годину.