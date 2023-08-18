"Тримають там полонених": в Енергодарі пролунав вибух в приміщенні "народної міліції"

До повномасштабного вторгнення у будинку розташовувалося відділення поліції, а після окупації його захопили російські загарбники і заселили там свої "служби", розповів мер Мелітополя.

В окупованому Енергодарі на Запоріжжі 18 серпня пролунав вибух. Вибухнуло в житловому будинку, де на першому поверсі розташувалося відділення так званої "народної міліції". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Так звана "народна міліція" поки що окупованого Енергодара не догледіла за технікою безпеки. Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" на вулиці Будівельників 17", — проінформував він.

Іван Федоров зазначив, що до повномасштабного російського вторгнення у будинку розташовувалося відділення поліції, а після окупації його захопили російські загарбники і розмістили там ворожі "служби".

"За попередніми даними, у будівлі знаходиться і катівня, де тримають цивільних полонених", — додав Федоров.

Нагадаємо, що 18 серпня Іван Федоров повідомив про вибухи в Мелітополі. Потужні вибухи чули в одному з районів міста, а згодом на місце події прибули вибухотехніки і заходилися обстежувати залізничне полотно.

Раніше повідомлялося, що в російському порту в Новоросійську "вибухали палети" у вантажному терміналі. На місці працювали 40 рятувальників.