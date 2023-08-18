СБУ викрила банду "перевертнів", які мобілізувалися до ЗСУ й займалися рекетом (фото)

Чоловіки вимагали 4 тисячі доларів із демобілізованого бійця українського війська. Їх затримали під час отримання коштів.

Банда "перевертнів", які потрапили до ЗСУ під час мобілізації, згодом залишили підрозділ та займалися рекетом. Про це повідомили в пресслужбі СБУ у Telegram.

Правоохоронці встановили, що після зарахування до складу однієї з військових частин Львівщини, порушники почали вимагати з громадян кошти. Вони використовували статус військовослужбовців. Порушники створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам "рахунок" за вирішення "спору".

Співробітники відомства зафіксували факт вимагання рекетирами 4 тисяч доларів із демобілізованого бійця ЗСУ. У разі відмови чоловіку погрожували фізичною розправою.

Згодом співробітники правоохоронної структури затримали обох рекетирів під час передачі частини коштів від потерпілого. Триває розслідування. Порушникам українського законодавства загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, 18 серпня СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни. Приватні компанії напередодні масштабного вторгнення російських загарбників на територію України, яке відбулося в лютому 2022 року, поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які виявились бракованими у зв'язку з використання в них неякісного пороху.

Також 8 серпня на Донеччині викрили жіночу агентурну мережу РФ. Ворожі агентки, зі слів правоохоронців, передусім намагались виявити і "злити" ворогу напрямки вильотів бойової авіації українських військ, зокрема, ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Особливістю ворожої групи було те, що до її складу входили винятково місцеві жінки, які підтримали збройну агресію РФ проти України.