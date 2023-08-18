"Робота триває": у ГУР анонсували хороші новини щодо обмінів українських полонених (відео)

За словами Андрія Юсова, станом на зараз уже відбулось 48 обмінів і робота над наступними триває. Найближчим часом родини захисників отримають хороші новини.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Юсов 18 серпня на брифінгу у "Медіацентрі Україна – Укрінформ" повідомив, що Київ проводить роботу щодо організації нових обмінів військовополоненими з Росією.

За словами Юсова, станом на зараз уже відбулось 48 обмінів, 2 598 полонених захисників і захисниць, а також цивільних було повернуто з російського полону.

"Робота над наступними триває. Ми чекаємо, що найближчим часом будуть добрі новини для родин наших захисників", — сказав він.

Представник ГУР наголосив, що Україна є цивілізованою державою, яка поважає міжнародне право.

"Попри те, що ми маємо справу з загарбниками, з геноцидною війною Росії проти України і українців з чисельними злочинами з боку ворога, Україна — цивілізована держава і дотримується всіх норм міжнародного права і утримує російських військовополонених згідно Женевських конвенцій", — заявив він.

Юсов повідомив, що за останні тижні кількість російських полонених в Україні значно зросла.

"Лише за кілька тижнів активних дій Сил оборони на понад 200 росіян збільшився наш обмінний фонд. Це означає, що повертати наших буде легше. З цієї цифри кожен п’ятий здався добровільно", — повідомив представник ГУР.

До того ж Юсов повідомив, що серед російських військовополонених є люди, які захотіли перейти на бік України. При цьому він не вказав кількість цих полонених, але зазначив, що серед них є представники як молодшого, так і старшого офіцерського складу.

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Нагадаємо, 18 серпня у ГУР висловилися про умови перемоги над РФ і терміни завершення війни. Російська Федерація продовжує війну проти України та її народу, але одночасно вона обов'язково закінчиться звільненням усіх територій.

Крім того, 18 серпня повідомлялося, що в Російській Федерації триває активна мобілізаційна кампанія, в рамках якої щомісяця приблизно 20 тисяч людей вирушають на фронт. У ГУР зазначили, що вона не стосується дітей чиновників та олігархів.