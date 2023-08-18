Японія підняла винищувачі через російські літаки в Тихому океані, — Reuters

Як зазначає видання, між Японією та Східнокитайським морем було помічено два російські протичовнові літаки Іл-38.

Японія оголосила про повітряне патрулювання і підняла в повітря винищувачі після виявлення двох російських протичовнових літаків Іл-38, які перетинали Тихий океан між Японією і Східнокитайським морем. Росія і Китай проводять спільні військово-морське патрулювання і навчання в цьому регіоні. Про це в п'ятницю, 18 серпня, повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

Міністерство оборони Японії висловило стурбованість у зв'язку з діями Росії та Китаю, особливо з огляду на активність на кордоні японських вод. Як заявили агентству офіційні джерела, Японія рішуче стежить за цією ситуацією і вживає відповідних заходів у відповідь на потенційні загрози.

За даними ЗМІ, спільні навчання російських і китайських військових сил викликають хвилювання в міжнародній обстановці. Під час цих маневрів патрулювання акваторії Тихого океану і навчання на Східнокитайському морі стали частиною широкої військової стратегії обох країн. Російські та китайські кораблі спільно проводять тренування, включно з антисубмариними маневрами і захистом від повітряних загроз.

"Загін кораблів ВМФ Росії і ВМС НВАК наразі діє в акваторії Східнокитайського моря, і з початку патрулювання пройшов понад 6400 морських миль", — ідеться в публікації.

Активність російських Військово-повітряних сил (ВПС) у цьому регіоні було виявлено незабаром після того, як Сили самооборони Японії виявили рух російських і китайських військових кораблів між південними японськими островами Окінава і Міяко.

Бойові кораблі КНР і РФ наблизилися до японських островів

18 серпня повідомлялося, що бойові кораблі, включно з 6 китайськими та 5 російськими, наблизилися до південних островів Японії. Кораблі пройшли між островами Окінава і Міяко, рухаючись у бік Східнокитайського моря.

Російські та китайські кораблі поблизу Японії Фото: Скриншот

Це перший випадок, коли російсько-китайська група кораблів пройшла через цю зону. Міністерство оборони Японії наголосило, що не було порушення територіальних вод, а кораблі перебували на відстані 280 км від найближчого острова. Ця активність пов'язана з патрулюванням Тихого океану.

Заявлено, що Росія і Китай часто проводять спільні військові навчання, які можуть інтерпретуватися як демонстрація сили проти Японії.

Водночас, 18 серпня в Японії проходить тристоронній саміт між США, Південною Кореєю та Японією. Очікується, що на саміті буде досягнуто згоди щодо подальшого поглиблення співробітництва в галузі оборони, технологій та економіки, попри складні відносини між деякими учасниками.