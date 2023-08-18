"Виступають у ролі спостерігачів": росіяни не готові скидати режим Путіна, — розвідка Латвії

За словами представників спецслужб, військовий заколот Пригожина не приніс очікуваних результатів і підтримка Міноборони тільки зросла. Також малоймовірні масові протести всередині країни.

Росіяни все ще не готові боротися з режимом Володимира Путіна і вони хочуть дистанціюватися від усіх політичних процесів, які відбуваються в країні. Про це йдеться у звіті Бюро із захисту Конституції Латвії від 17 серпня.

Зазначається, що народ Російської Федерації все частіше вдається до відчуження та апатії. Навіть після випробувань у вигляді військового заколоту, режим Кремля залишився стабільним.

Спроба державного перевороту з боку глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина не справила негативного впливу на суспільні настрої, незважаючи на очікування. Ба більше, підтримка Міноборони РФ нібито зросла після цього в кілька разів. Масові протести все ще малоймовірні.

"Російське суспільство загалом утримується від залучення в конфліктні ситуації між російськими елітними групами. Вони скоріше виступають у ролі обережних зовнішніх спостерігачів ситуації, підлаштовуючись під тих, хто виграв", — йдеться у звіті.

До перших конфліктів можуть призвести етнічні напруженості, які склалися всередині РФ. Також на це можуть вплинути непопулярні рішення або політично значущі події. Зокрема, у Латвії мають на увазі загальну мобілізацію або масові порушення під час виборів президента на початку 2024 року.

"У будь-якому разі ці події навряд чи призведуть до масштабних заворушень або нестабільності російського режиму, а скоріше створять тимчасові потрясіння", — зазначили представники спецслужби.

Нагадаємо, 17 серпня в ГУР повідомили, що полонені росіяни не готові скидати режим Путіна. Ба більше, масового каяття серед них не фіксують. За словами представника розвідки Андрія Юсова, у поодиноких випадках окупанти усвідомлюють свою провину, але здебільшого вони не готові і не хочуть щось змінювати.