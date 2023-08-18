"Вікна тряслися": у Севастополі прогриміли потужні вибухи, — соцмережі

За словами місцевих жителів, вибухи було чутно на кілька десятків кілометрів, зокрема і в приміській зоні.

В окупованому місті Севастополь, що в Криму, пролунали вибухи. Про це 18 серпня повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Крім того, у Telegram-каналі "ЧП Севастополь" повідомляли про те, що вибухи було чути також і в передмісті. Зокрема, гучні звуки чули в Балаклавському районі. А жителі Севастополя повідомляли, що від вибуху затряслися вікна. Пізніше в цьому каналі стали стверджувати, що це було планове знищення боєприпасу.

Представники окупаційної адміністрації Криму не коментували вибухи, що сталися.

Нагадаємо, 12 серпня в Міністерстві оборони Росії заявили, що окупований Крим нібито зазнав атаки 20 безпілотників. За їхнім твердженням, усі цілі було перехоплено.

Раніше, 10 серпня, у Міноборони Росії заявляли, що територію Кримського півострова атакували безпілотники. У соцмережах тоді зазначали, що вибухи чули в Сакському районі.