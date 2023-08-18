Вибухало і горіло: в ГУР показали безпілотник, який підірвав полковника МВС РФ в Енергодарі (відео)

Український дрон з вибухівкою вільно пролетів над будинками в центрі Енергодару і безперешкодно влучив точно у вікно кабінету, де відбувалась нарада представників окупаційної влади.

В ГУР Міноборони опублікували відео з кадрами атаки українського дрона на штаб представників окупаційної адміністрації в Енергодарі. Також відзвітували про результат атаки: поранено близько десятка працівників МВС РФ, серед них — полковник з Чувашії. Про це розповіла пресслужба відомства.

Зі слів пресслужби, в одному з кабінетів будівлі якраз відбувалась нарада керівників окупаційної "поліції". Внаслідок вибуху безпілотника, який влетів просто у вікно, отримали поранення наступні посадовці:

полковник МВС РФ з Чувашії Павло Валерійович Чесанов;

заступник Чесанова з оперативної роботи;

керівник слідчого відділу;

начальник чергової частини;

керівники низки інших підрозділів.

Усі російські посадовці відправлені у місцевий шпиталь. Стан мінімум трьох осіб був, схоже, достатньо важким — для їхнього порятунку викликали три реанімобілі з Мелітополя. Пізніше, припустили в ГУР, їх відвезуть вертольотами в Росію.

Описано також інші наслідки прильоту дрона. Зокрема, у цьому ж приміщенні жили "поліцейські" — їхні квартири зруйновані. Після вибуху почалась пожежа — вогонь розповсюдився на 3-5 поверхи.

В підсумку будівля "поліції" отримала значні пошкодження, найближчий квартал перекрили, відключили доступ до інтернету.

На відео, яке опублікували українські розвідники, видно, як дрон з вибухівкою вільно ширяє над Енергодаром, гарно прицілюється і влучає у потрібне вікно.

Зазначимо, про вибух у Енергодарі зранку 18 серпня повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. З його слів, НП сталось у будинку "народної поліції" за адресою вул. Будівельників 17. На світлині з місця подій — пожежна машина, яка намагається загасити займання.

Нагадуємо, 18 серпня було гучно і в Мелітополі: у місті почули вибух і почали обстежувати залізничне полотно. Цього ж дня у тимчасово окупованому Севастополі також пролунав вибух. Свідки запевняють, що трусились шибки, а над епіцентром здійнявся стовп диму.