У Підмосков'ї поскаржилися на встановлення "секретного" об'єкта на даху ЖК (фото, відео)

Мешканців житлового комплексу в Красногорську не пускають на дах. В адміністрації міста не кажуть, що за об'єкт встановлюють на житловому будинку, посилаючись на "інтереси нашої країни".

У Московській області Російської Федерації, у місті Красногорськ, на даху житлового комплексу триває спорудження "таємного" об'єкта. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Місцеві жителі сказали журналістам, що, на їхню думку, на даху їхнього будинку можуть встановлювати систему протиповітряної оборони. Мешканців ЖК не допускають до об'єкта, аргументуючи це тим, що дах їм не належить.

"У розмовах ідеться про РЕБ, але за письмовими відповідями адміністрації, це "телекомунікаційне обладнання для поліпшення зв'язку", — зазначила мешканка комплексу.

Канал також опублікував кадри, на яких можна розгледіти згаданий об'єкт на даху.

Видання MSK1.RU звернулося до адміністрації населеного пункту по коментар, однак у відомстві відмовилися розкривати, що за об'єкт будують на даху, посилаючись на "інтереси нашої країни".

"Ми ж розуміємо, в який час ми живемо. Це робиться з метою безпеки", — сказали в адміністрації.

Жителі ЖК зазначили, що будівельники обладнали на технічному поверсі цілу кімнату з окремим туалетом, а на даху спорудили дві оглядові будки. При цьому лічильники туди проведені не були, через що рахунки мешканців за комунальні послуги можуть зрости.

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