"Ванюшкі повинні звикати": OSINT-розслідувач пояснив, чому дрони атакують столицю РФ

Причина атак дронів на Москву та Підмосков'я ховається в особливій важливості столиці Росії, яка являється місцем, в якому сходяться усі шляхи.

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OSINT-аналітик спільноти InformNapalm Антон Павлушко пояснив особливу увагу дронів невідомого походження до Москви. При цьому він згадав особливості поведінки росіян, які пояснюють логіку візитів безпілотників в столицю РФ. Про це аналітик розповів на сторінці Facebook.

Андрушко зазначив, що "скептично ставиться до ударів дронів по рядових об'єктах у Москві". З одного боку, це ніби не погано — сюди відтягується ППО з усіх регіонів РФ. З іншого боку, дрони можна було б спрямувати на цікаві об'єкти в інших регіонах Росії. Однак є пояснення логіки недавніх атак.

Аналітик спостерігав за поведінкою росіян починаючи з 2014 року. Зокрема, виявив особливість: вони намагаються приїхати до Москви, живучи в найвіддаленіших регіонах РФ. Приїхавши, намагаються зафіксувати цю подію на пам'ять — обов'язково фотографуються біля знакових місць, які він назвав "фалічними символами".

Поранених солдатів, яких везуть з лінії фронту, також спрямовують через Москву. Під час однієї з крайніх атак їм навіть довелось чекати на Ростовському аеродромі, поки відкриють летовище. Тобто навіть лікувати у регіонах їх не має чим — усіх везуть то столичних медиків: "Вєліка росія, але всіх везуть в Бурденко-Вішневського і ще там пару елітних клінік".

Отже, виходить так, що логістичні шляхи у Росії збудовані саме таким чином — вони ідуть через столицю: "Мабуть, це у них просто була така логістика чи їм так легше було всіх централізовано відправляти".

Зі слів OSINT-аналітика, удари дронів по Москві мають кілька логічних обґрунтувань: вони порушують логістику та відвертають увагу сил ППО. І підсумував: "Тому скажу так. Хай горить все. Так чи інакше, але ванюшкі повинні звикати".

Зазначимо, протягом останніх кількох тижнів у Москві та у Підмосков'ї ледь не щодня повідомляють про польоти безпілотників невідомого походження. Фокус наніс на карту основні місця атак дронів: з травня по 9 серпня відбулось близько дев'яти "нальотів".

Атака дронів на Москву та Підмосков'я - точки ударів - Фокус Фото: Фокус

Нагадаємо, 10 серпня почалась пожежа на одному зі складів поруч зі столицею РФ: свідки припускали, що їм вчувся звук вибуху. Напередодні, 9 серпня, з невідомих причин вибухнуло на складі "піротехніки" в Сергієвому Посаді: чомусь поруч з епіцентром виявили уламки російських артилерійських снарядів. Також від атак дронів постраждали висотні башти "Москва Сіті": 30 липня та 1 серпня пристрої влетіли у вікна хмарочосів і стали причиною пожежі.

Нагадуємо, мер Москви Сергій Собянін заявив, що під час атаки дронів 9 серпня усі пристрої збило російське ППО. Саме тоді закрили аеропорт "Внуково" — тривало "полювання" за безпілотниками невідомого походження.

Тим часом неспокійно було у Чорному морі. Зокрема, спершу біля Новоросійська морські дрони атакували десантний корабель "Оленегорський горняк" — судно отримало пробоїну і перебазувалось для ремонту. Після того отримав діру у борті нафтовий танкер Sig: на відео видно, що діаметр пробоїни — близько метра.