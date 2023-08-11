"Ванюшки должны привыкать": OSINT-расследователь объяснил, почему дроны атакуют столицу РФ

Причина атак дронов на Москву и Подмосковье скрывается в особой важности столицы России, являющейся местом, в котором сходятся все дороги.

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OSINT-аналитик сообщества InformNapalm Антон Павлушко объяснил особое внимание дронов неизвестного происхождения к Москве. При этом он упомянул особенности поведения россиян, которые объясняют логику визитов беспилотников в столицу РФ. Об этом аналитик рассказал на странице Facebook.

Андрушко отметил, что "скептически относится к ударам дронов по рядовым объектам в Москве". С одной стороны, это вроде не плохо — сюда оттягивается ПВО со всех регионов РФ. С другой стороны, дроны можно было бы направить на интересные объекты в других регионах России. Однако есть объяснение логики недавних атак.

Аналитик наблюдал за поведением россиян начиная с 2014 года. В частности, обнаружил особенность: они стараются приехать в Москву, живя в самых отдаленных регионах РФ. Приехав, стараются зафиксировать это событие на память — обязательно фотографируются возле знаковых мест, которые он назвал "фаллическими символами".

Раненых солдат, которых везут с линии фронта, также направляют через Москву. Во время одной из крайних атак им даже пришлось ждать на Ростовском аэродроме, пока откроют аэропорт. То есть даже лечить в регионах их нечем — всех везут к столичным медикам: "Великая Россия, но всех везут в Бурденко-Вишневского и еще там пару элитных клиник".

Итак, получается так, что логистические пути в России построены именно таким образом — они идут через столицу: "Видимо, это у них просто была такая логистика или им так легче было всех централизованно отправлять".

По словам OSINT-аналитика, удары дронов по Москве имеют несколько логических обоснований: они нарушают логистику и отвлекают внимание сил ПВО. И подытожил: "Поэтому скажу так. Пусть горит все. Так или иначе, но ванюшки должны привыкать".

Отметим, в течение последних нескольких недель в Москве и в Подмосковье чуть ли не ежедневно сообщают о полетах беспилотников неизвестного происхождения. Фокус нанес на карту основные места атак дронов: с мая по 9 августа состоялось около девяти "налетов".

Атака дронов на Москву и Подмосковье — точки ударов — Фокус Фото: Фокус

Напомним, 10 августа начался пожар на одном из складов рядом со столицей РФ: свидетели предполагали, что им послышался звук взрыва. Накануне, 9 августа, по неизвестным причинам взорвалось на складе "пиротехники" в Сергиевом Посаде: почему-то рядом с эпицентром обнаружили обломки российских артиллерийских снарядов. Также от атак дронов пострадали высотные башни "Москва Сити": 30 июля и 1 августа устройства влетели в окна небоскребов и стали причиной пожара.

Напоминаем, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время атаки дронов 9 августа все устройства сбило российское ПВО. Именно тогда закрыли аэропорт "Внуково" — продолжалась "охота" за беспилотниками неизвестного происхождения.

Между тем неспокойно было в Черном море. В частности, сначала возле Новороссийска морские дроны атаковали десантный корабль "Оленегорский горняк" — судно получило пробоину и перебазировалось для ремонта. После того получил дыру в борту нефтяной танкер Sig: на видео видно, что диаметр пробоины — около метра.