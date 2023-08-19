Росіяни завозять на окуповані території "гастролерів" для фальшивих виборів, — ЦНС

У ЦНС зазначили, що росіяни звозять на тимчасово окуповані території України політтехнологів, спостерігачів, організаторів масовки, а також пропагандистів.

Росія готує на тимчасово окупованих територіях України "вибори". Для цього туди прибувають фахівці з РФ. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

У повідомленні йдеться, що російські куратори не довіряють тим колаборантам, яких вони поставили виконувати демонстративну роль влади в регіонах. Вони не змогли провести так званий "референдум" про приєднання до РФ.

Тепер же, як повідомляється, на "вибори" росіяни звозять на тимчасово окуповані території України політтехнологів, спостерігачів, організаторів масовки, а також пропагандистів. Ба більше, контроль за виборчим процесом здійснюватимуть представники Центрального виборчого комітету в РФ.

У ЦНС повідомили, що росіяни вже зажадали від працівників усіх бюджетних заходів узяти участь у голосуванні під розпис. Також весь процес фіксуватимуть на камеру заздалегідь підготовлені пропагандисти.

У повідомленні зазначили, що для РФ головне — створити видимість голосування хоча б на камеру. Якщо ж людей прийде надто мало, то пропаганда поширюватиме інформацію про те, що більшість людей нібито проголосували з дому.

Нагадаємо, 17 серпня в ЦНС повідомили, що окупанти придумали новий спосіб паспортизації. Тепер підліткам пропонують подарувати безкоштовний відпочинок, якщо вони добровільно оформлять громадянство Російської Федерації. В іншому разі сім'ї позбавлятимуть соціальних виплат і батьківських прав.