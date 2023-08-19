Готові, але ще не воюватимуть: українські екіпажі Abrams звершили підготовку в Німеччині, — ЗМІ

Українські військові пройшли 12-тижневу підготовку, щоб керувати та обслуговувати танки Abrams. Але техніка для України ще не прибула зі США, тому на полі бою вони з'являться не раніше осені.

У Німеччині 200 бійців ЗСУ завершили навчання на американських танках Abrams. Вони оволоділи усіма необхідними знаннями, щоб вести бій, але поки що не повертаються в Україну. Про це пише видання The Insider.

Видання цитує речника армії США у Європі полковника Мартіна О’Доннелл. Офіцер пояснив, чому бійці залишаться в Німеччині. З його слів, вони пройшли 12-тижневе навчання. При цьому отримали навички керування та обслуговування бронемашин Abrams. Також долучились до спеціальних батальйонних навчань force-on-force ("сила на силу") на полігоні Хохенфельс на півдні Німеччини.

Як з'ясувалось, Україна сама попросила партнерів, щоб військові ще повертались на поле бою. Натомість вони перебуватимуть на іншій військовій базі — у Графенвер: будуть підтримувати свої знання та навички щодо американської зброї.

Одне з можливих пояснень, чому бійців лишають у Німеччині — відсутність танків, на яких вони мали б воювати, зазначає The Insider. Вказує, що США все ще ремонтують 31 бронемашину і це триватиме до осені. Так, стверджує О’Доннелл, навчання продовжуються ще на кілька тижнів.

Танки Abrams: що про них відомо

Abrams— танки, які перебувають на озброєнні армії США. Бронетехніка має довжину 7,9 м, ширину 3,6 м, висоту 2,8 м, та важить близько 60 тонн. Коли американський уряд не поспішав відправити їх в Україну, то говорили саме про значні габарити цієї техніки — могли не витримати мости.

Танк озброєний гарматою M68A1 калібру 105 мм та здатен розвивати швидкість до 67 км/год. Крім того, танки, на яких воюватимуть американські солдати, додатково модернізують — додадуть систему РЕБ і потужності.

Зазначимо, згідно з попередніми заявами уряду США, планувалось відправити в Україну нові танки M1A2 Abrams, які тільки-но зійшли з конвеєра. Однак згодом плани змінили — замість цього на поле бою надійдуть старіші варіанти цих бронемашин. Серед причин — те, що вони вже є на складах Пентагону і їх потрібно лише дещо відремонтувати.

Нагадуємо, військові аналітики Міністерства оборони Великої Британії відзначили, що протягом останнього тижня лінія фронту в Україні майже не змінилась. Єдиний успіх — просування ЗСУ біля Урожайного, тим часом як ЗС РФ стоять на місці біля Куп'янська.

Тим часом німецькі військові експерти також прокоментували, на їхню думку, "мало помітні" успіхи контрнаступальної операції Сил оборони України. На їхню думку, ЗСУ не вистачає зброї, яку затримують західні партнери, але ще є близько півтора місяця активних бойових дій.