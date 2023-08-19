СБУ розкрила ще 7 схем ухилення від мобілізації: затримані посадовці військкоматів

Одразу в 7 регіонах України затримано понад 10 людей за "допомогу" військовозобовʼязаним уникнути мобілізації за тисячі доларів.

Служба безпеки України заблокувала ще 7 схем, за допомогою яких військовозобовʼязані ухилялись від мобілізації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники спецслужби встановили понад 10 осіб, серед яких працівники військово-лікарських комісій та військкоматів. За послугу, яка "допомагала" потенційним військовослужбовцям уникнути військової служби, вимагали до 9 тисяч доларів. Вартість залежала від різновиду способу ухилення та терміновості "замовлення".

Ухилянтам підроблювали документи про нібито незадовільний стан здоровʼя або ж для "перевезення іноземної гуманітарки". Спецслужба припинила діяльність одразу в декількох регіонах України: Києві, в Одеській області, в Тернополі, Миколаєві, у Харківській та Рівненський областях та на Буковині.

У Києві затримано двох людей, які продавали фіктивні довідки з присвоєнням груп інвалідності медико-соціальної експертної комісії.

Ухилянтам пропонували уникнути мобілізації за гроші Фото: пресслужба СБУ

В Одеській області агенти військової контррозвідки СБУ затримали посадовця військкомату, який вимагав 5 тисяч доларів США за те, щоб підробити медичні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоровʼя. Зазначається, що посадовця спіймали на гарячому, а він діяв разом з підлеглою, яка мала домовлятись з представниками ВЛК про довідки.

У Тернополі також затримали посадовця військкомату, який разом із трьома спільниками "торгував" фальшивими документами про зняття з військового обліку.

Фото: пресслужба СБУ

У Миколаєві контррозвідники затримали особу, яка пропонувала місцевому жителю сприяння в ухиленні від мобілізації за 8,5 тисяч доларів. Він обіцяв оформити фіктивні посвідчення про виключення зі списку військовозобовʼязаних.

В Харківській області виявили двох посадовців медичних установ, які продавали фейкові довідки про непридатність до військової служби.

Фото: пресслужба СБУ

У Рівненській області також затримали трьох власників автопідприємств, які оформляли ухилянтів як водіїв міжнародних рейсів.

На Буковині співробітники військової контррозвідки СБУ викрили й зупинили водія вантажівки, який намагався вивези за кордон 4 місцевих жителів призовного віку.

Фото: пресслужба СБУ

У Службі безпеки додали, що за всіма викритими фактами тривають розслідування, щоб встановити всі обставини злочину й притягнути винних до відповідальності. Всі дії відбувались разом з Національною поліцією та прокуратурою.

Нагадаємо, 18 серпня в СБУ викрили банду, які мобілізувалися до ЗСУ й займалися рекетом.

17 серпня СБУ затримала експоліцейського з рекордною партією наркотиків у 20 тонн.