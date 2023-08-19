"Маріупольський список смерті": мерія опублікувала дані окупантів про загиблих дітей (фото)

Спротиву вдалося отримати дані ворога, але і вони можуть бути не точними, бо вказана лише інформація про ті тіла, які були в моргах.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував список ідентифікованих загиблих дітей у 2022 році. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Вдалося отримати дані окупантів щодо загиблих дітей в Донецькій області. Всі у списку пройшли реєстрацію в моргах частково окупованих регіонів Донецької області. Через це Андрющенко не заперечує, що список не охоплює всіх загиблих.

В моргах у Маріуполі, Новоазовську, Мангуші та Новоазовську було зареєстровано 101 дитину, з них розпізнано 87 дітей. Серед загиблих є діти 2005, 2015, 2021 року народження та навіть новонароджене немовля, якому не було навіть року. Петро Андрющенко також написав декілька прикладів з документів окупантів:

дитина Т06.7 — вибухова травма, обгорання і руйнування тіла;

дитина — Руйнування і обгорання;

вибухова травма, осколкове поранення тулуба і кінцівок;

вибухова травма фрагментація тіла.

Список загиблих українських дітей Фото: Маріуполь. Спротив

Всього в окупованій частині Донецькій області зафіксовано 133 записи, з яких 101 по Маріуполю. За словами Андрющенка, далі буде перевірка даних та велике розслідування, яке має встановити умови загибелі українських дітей від російських бомб.

Нагадаємо, 18 серпня Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі фіксують великий рух російської техніки з боєприпасами, живою технікою та автомобілями спецпризначення.

19 серпня ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Чернігова, внаслідок чого загинула дитина.