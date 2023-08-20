Міжетнічні конфлікти в армії РФ: сталася перестрілка між "кадирівцями" і дагестанцями

За інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у Запорізькій області внаслідок конфлікту між військовослужбовцями російської армії загинули 20 осіб, 40 — отримали поранення.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 20 серпня повідомила, що на тимчосово окупованих територія України в армії Російської Федерації відбуваються міжнаціональні протиріччя, які переростають в сутички із застосуванням зброї.

"У військовослужбовців російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України так само процвітають міжетнічні та міжнаціональні протиріччя, як і на території РФ", — повідомила Маляр.

За її інформацією, у населеному пункті Михайлівка, Запорізької області під час знімання російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа "кадирівців" дагестанці, які воюють в складі російської армії, висловили невдоволення, яке переросло в сутичку.

"Внаслідок застосування конфліктуючими вогнепальної зброї безповоротні втрати з обох сторін становили понад 20 осіб, а санітарні – близько 40 військовослужбовців", — розповіла заступниця міністра.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 06:00 20 серпня на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в трьох районах Запорізької області: Малої Токмачки, Єгорівки, Роботине. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів області, серед них Новодарівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Новоданилівка, Кам'янське, Плавні.

Нагадаємо, 19 серпня у ЗСУ розповіли про роботу українських пілотів. За словами командувача Повітряних сил України Миколи Олещука, українські літаки під час виконання бойових завдань постійно обстрілюють як із землі, так і з повітря.

Крім того, Сирський показав роботу артилеристів на Куп'янському напрямку. Українські воїни стримують наступ російської армії на Куп'янському напрямку, де знищують живу силу і техніку противника.