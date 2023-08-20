Збільшили кількість прикордонних загонів: у ЗСУ розповіли про зміцнення кордону з Білоруссю

Як розповіли в командуванні, зараз триває обладнання системи оборонних рубежів і позицій, а також посилено проведення розвідки.

На Волинському напрямку Сили оборони України зміцнюють кордон нашої країни. Зокрема, було збільшено кількість прикордонних загонів, ведеться посилений моніторинг за ситуацією по той бік кордону, а також ведеться активна розвідка. Про це повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Згідно із заявою командувача Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, територія біля кордону на цьому напрямку була добре замінована. Ці дії разом із природними перепонами не дадуть можливості проникнути на територію України ворожим силам.

За словами Наєва, кількість особового складу прикордонних загонів збільшено, а також триває обладнання системи оборонних рубежів і позицій. Якщо загроза з того боку кордону зростатиме, то буде вжито ще більш посилених заходів для охорони рубежів України.

На Волинському напрямку Сили оборони України зміцнюють кордон нашої країни Фото: Facebook

"Наразі ситуація на цій ділянці кордону стабільна і перебуває під контролем. Якщо рівень воєнної загрози зросте, то будуть посилені засоби вогневого ураження, протитанкової зброї, систем протиповітряної оборони, а також кількість живої сили", — заявив Наєв.

За словами командувача Об'єднаних Сил ЗСУ, українська розвідка володіє інформацією про тих, хто перебуває по той бік кордону України і чим вони там займаються.

Наразі ситуація на цій ділянці кордону стабільна і перебуває під контролем, — Наєв Фото: Facebook

"Я постійно спілкуюся з командувачем оперативного командування ЗС Польщі генералом Томашем Піатровські. Ми часто зустрічаємося, проводимо телефонні розмови, обмінюємося інформацією про те, що робить Польща та інші країни НАТО щодо зміцнення своїх кордонів", — заявив Наєв.

Нагадуємо, що нещодавно сталася перестрілка між "кадирівцями" і дагестанцями в армії РФ. За інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у Запорізькій області внаслідок конфлікту між військовослужбовцями російської армії загинули 20 осіб, 40 — дістали поранення.

Також нагадуємо, що аналітики з Інституту вивчення війни розповіли про успіхи ЗСУ біля населеного пункту Роботине. ЗСУ продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Бійці утримують ініціативу на Бахмутському напрямку.