300 тисяч росіян можуть переселити до Маріуполя: у ЦНС розповіли подробиці

Окупанти планують збільшити населення Маріуполя приблизно до 2035 року. Кремль реалізую програму пільгових кредитів для громадян РФ на окупованих територіях, уточнили в підпіллі.

Окупанти планують громадян з Російської Федерації переселяти до тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області. Для цього розробили так званий "план розвитку". Про це повідомили в Центрі національного спротиву, посилаючись на джерела в українському підпіллі, які отримали доступ до відповідних документів ворога.

"Ворог розробив "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з РФ", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що "план" хочуть виконати до 2035 року. Для того, аби заохотити росіян переїжджати до Маріуполя, в Кремлі почали реалізацію програми пільгових іпотек. Також на тимчасово окуповані території України ворог завозить заробітчан та держслужбовців з "депресивних регіонів РФ". Тоді як місцевих примусово депортують до Росії. У Центрі наголосили, що згідно з міжнародним правом, такі дії РФ відповідають ознакам геноциду.

"Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно російська блогерка з Санкт-Петербурга поскаржилася на погані умови відпочинку в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Зокрема, вона розповіла про високі ціни, неосвічені вулиці, відсутність медицини та зв'язку.

14 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в місті смертність зросла з 250 до 400 людей за тиждень. З його слів, містян виписують з лікарень, аби ті помирали вдома, коли лікарі починають розуміти, що ситуація не покращиться.