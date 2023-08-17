"Темно і небезпечно": росіяни скаржаться на "поганий відпочинок" у Маріуполі (фото)

За словами мешканки Петербурга, в окупованому місті все в 1,5 раза дорожче, немає нормальної медицини, зв'язку, а вночі на вулицях небезпечно.

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Російська блогерка з ніком master_zene4ka із Санкт-Петербурга поскаржилася на погані умови відпочинку в окупованому Маріуполі Донецької області. Про це вона написала на своїй Instargram-сторінці.

За її словами, в окупованому місті серйозні проблеми з охороною здоров'я.

"Величезні черги в держ. установи, лікарні тощо. До речі медицини нормальної теж немає", — пише росіянка.

Крім того, згідно з її твердженнями, на дорогах міста панує цілковитий хаос.

"Громадський транспорт часто ходить не за графіком і в годину піки просто не влізти. Влітку в +40 кондиціонери не вмикають. Затори на дорогах. Сотні фур їдуть проспектом, зупиняючи весь рух у місті. Небезпека на дорогах, мало світлофорів. 50% водіїв не дотримуються правил... створюють аварії, збивають пішоходів на переході. І часто залишаються безкарними", — скаржиться блогерка.

Водночас, за її словами, у багатьох будинках не працюють ліфи, а саме місто вкрите пилом і брудом, через що потрібно постійно прати одяг. А під час дощів усе це перетворюється на болотне місиво.

Крім того, у Маріуполі спостерігаються проблеми зі зв'язком.

"Поганий мобільний зв'язок та інтернет. Є місця, де зв'язок не ловить від слова зовсім! Провайдери теж часто відключаються", — пише блогерка.

Також у районах часто відключають світло і воду, а ціни в Маріуполі окупанти заламали ще вищі, ніж у тому ж Петербурзі.

"Високі ціни на продукти. Немає контролю. До порівняння, у Маріуполі все в 1,5 раза дорожче, ніж у Пітері (крім хліба, м'яса та овочів)", — скаржиться росіянка.

У Маріуполі темно і небезпечно

За її словами, місто заполонили іноземці, які виявляють підвищену увагу до жінок, а вночі багато вулиць не освітлюються.

"Поки що для мене Маріуполь — місто тільки для роботи. У вільний час піти нікуди. Гаразд влітку море, а потім що? У кафешках поки дорого, і несмачно. Вночі темно і небезпечно, і таксі дуже дороге.

Інші росіяни в коментарях також скасували, що в Маріуполі небезпечно перебувати.

"Немає відчуття безпеки в місті, страшно за дітей, особливо дочок підлітків. Медицина огидна, все на примітивному рівні. Рідним доводиться їздити в Ростов, щоб отримати більш-менш нормальну допомогу", — написала одна з користувачок мережі в коментарях.

Нагадаємо, за даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка від 14 серпня, в окупованому місті смертність зросла з 250 до 400 осіб на тиждень. Крім того, росіяни не дозволяють людям "помирати в лікарнях". Коли стає зрозуміло, що ситуація не покращиться, то людей виписують із лікарні, щоб вони "вмирали вдома".

Раніше, 12 серпня, Андрющенко заявив, що окупанти знищили інсталяцію "Я люблю Маріуполь".