"Маріуполя більше немає": окупанти знищили один зі знакових міських арт-об'єктів (відео)

Загарбники намагаються стерти з лиця землі все, що нагадує в Маріуполі про Україну.

Related video

Російські окупанти продовжують послідовно знищувати ідентичність Маріуполя та місця, які були дороги кожному жителю міста. Тепер вони добралися до інсталяції "Я люблю Маріуполь". Про це в соцмережі розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Інсталяції "Я люблю Маріуполь" більше немає. Як і самого Маріуполя. Послідовна логіка окупанта...", — ідеться в підписі під відео, де зображено викопаний із землі й кинутий напис.

За інформацією ресурсу "Восточный вариант", інсталяцію було встановлено над обривом у Приморському парку восени 2019 року.

"Ідея була дуже давно. У багатьох містах є, а в нас не було. Ми були ініціаторами ухвалення "Громадського бюджету" на рівні міста. А коли проєкт ухвалили, потрапили на "Прозорро" і вже з переможцем обговорювали дизайн", — розповідав тоді член ініціативної групи "Разом" Кирило Вишняков.

Місце було обрано не випадково, адже з урвища відкривався гарний вид на море, з яким асоціювалося місто.

Вночі знак підсвічувався, а його вартість обійшлася Маріуполю приблизно в 200 тисяч гривень.

Раніше росіяни знищили мурал "Мілана", де була зображена місцева маленька мешканка, яка постраждала від обстрілу мікрорайону "Східний" 2015 року і втратила тоді свою маму.

Аналогічна доля чекала і на мурал із казковим персонажем — динозавром Нессі, який перевозить на собі двох дітей.

За інформацією Андрющенка, російські загарбники також розграбували і знесли купецькі будинки на вулиці Миколаївській, історичному центрі Маріуполя, а першу гімназію розбирають на цеглу.

"Таке враження, що єдиний будинок у цій частині тих, хто дійсно ремонтує, — будинок НКВС. Хоча — ну логічно. Кати віддають шану катівням", — підписав він відео.

До всього перерахованого росіяни вирубують дерева в місті, "щоб краще було видно виконані роботи".

Раніше Фокус писав, що жителі Маріуполя страждають від амброзії, яка пишно росте на вулицях міста, і ніхто з нею не бореться.