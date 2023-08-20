Згорілі машини і поранені люди: ЗС РФ вдарили по Куп'янську (фото)

Щонайменше 11 мирних жителів дістали поранення, а сімох із них госпіталізовано в лікарню у важкому стані.

Російські військові за допомогою артилерії обстріляли місто Куп'янськ (Харківська область), через що важкі поранення дістали люди. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму офіційному Telegram-каналі в суботу, 20 серпня.

За його словами, російські окупанти після 14:00 завдали кілька ударів артилерією прямо по центральній частині міста. Полум'я охопило п'ять автомобілів місцевих жителів, а вибухи пошкодили відділення "Нової пошти". Через атаку поранення дістали мирні жителі — наразі 10 із них госпіталізовано до найближчого медзакладу. Семеро пацієнтів станом на зараз у важкому стані, троє людей — у середньому. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці.

"Це справжній терор мирного населення, за який окупанти повинні нести жорстку відповідальність", — написав Синєгубов.

Зі свого боку співробітники ДСНС повідомили про те, що пожежу вдалося ліквідувати вже о 14:25. Однак для цього знадобилося дев'ять пожежників і дві спецмашини для гасіння вогню.

Нагадаємо, вночі 15 серпня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, застосувавши понад 20 крилатих ракет повітряного і морського базування. Унаслідок прильоту ворожих снарядів є жертви та руйнування як цивільної, так і промислової інфраструктури.

А вночі 14 серпня Збройні сили Російської Федерації тричі атакували Одеську область. Під час масованих атак росіяни випустили в напрямку регіону 15 Shahed та 8 крилатих ракет морського базування. Уламками пошкоджено супермаркет і гуртожиток одного з навчальних закладів.