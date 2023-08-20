"Загубив номер телефону": на Волині покарали українця, що не прийшов у військкомат

Чоловік був визнаний придатним до військової служби та стояв на обліку, однак після отримання повістки у ТЦК не з’явився. Пізніше він пояснив, що чекав дзвінка від військових.

Мешканця селища Стара Вижівка у Волинській області засудили за те, що він не з’явився у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) вчасно. Про це йдеться у вироку районного суду від 11 серпня.

Чоловік перебував на обліку як військовозобов’язаний з 2012 року та у 2022 році за результатами медогляду був визнаний придатним до проходження військової служби. 30 вересня минулого року він отримав повістку, згідно з якою вже 9 жовтня мав з’явитись у військкоматі.

Проте у призначену дату до пункту збору українець не завітав, за що його звинуватили в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Уродженець Старої Вижівки визнав свою провину та покаявся. Він пояснив, що загубив номер телефону ТЦК, а з військкомату йому не подзвонили.

Суд визнав військовозобов’язаного винним та призначив йому покарання у вигляді ув’язнення на три роки, але звільнив від його відбування з встановлення іспитового строку на один рік.

Варто зазначити, що ім'я та вік засудженого в оприлюдненому документі приховані.

Нагадаємо, у СБУ повідомили про блокування семи схем, завдяки яким військовозобов’язані ухилялись від мобілізації. Фігуранти справи вимагали за "послугу" до дев’яти тисяч доларів та діяли у кількох областях України.

Раніше Мукачівський районний суд покарав чоловіка, що відмовився від мобілізації. Українець не з’явився у військкоматі за повісткою та пояснив таке рішення наявністю малолітніх дітей.