Отримав термін: на Закарпатті чоловік придумав "несподівану" причину для відмови від мобілізації

Уродженець Нової Каховки, який тимчасово проживає в Закарпатській області, відмовився йти на фронт через наявність дітей. Чоловіка визнали придатним до служби, але він не з'явився до ТЦК.

Related video

У Закарпатській області чоловік відмовився від мобілізації, заявивши, що в нього є двоє дітей, а тому він хвилюється за своє життя. За це його засудили до випробувального терміну. Про це йдеться у вироку Мукачівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, призовником є уродженець Нової Каховки Херсонської області. Він одружений і виховує двох дітей. Чоловіка 29 березня 2023 року визнали придатним до військової служби та видали повістку. Однак він так і не прийшов до військкомату.

На суді підозрюваний провину визнав і заявив, що відмовився від мобілізації, бо "боїться за своє життя, бо в нього на утриманні та вихованні є двоє малолітніх дітей".

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до трьох років позбавлення волі. Однак суддя замінив цей строк на один випробувальний рік.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила мобілізації. Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати три види повісток у серпні. А також через роботодавця можуть реалізувати оповіщення військовозобов'язаних про виклик до ТЦК і СП. Якщо військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК і СП без поважних причин, то відповідальність за це несе працівник. Адже роботодавець не може відповідати за дії своїх працівників, що стосуються військового обов'язку.

4 серпня Фокус писав, що в серпні деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від призову на певний термін.