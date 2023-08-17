Получил срок: на Закарпатье мужчина придумал "неожиданную" причину для отказа от мобилизации

Уроженец Новой Каховки, который временно проживает в Закарпатской области, отказался идти на фронт из-за наличия детей. Мужчину признали годным к службе, но он не явился в ТЦК.

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В Закарпатской области мужчина отказался от мобилизации, заявив, что у него есть двое детей, а потому он волнуется за свою жизнь. За это его приговорили к испытательному сроку. Об этом говорится в приговоре Мукачевского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, призывником является уроженец Новой Каховки Херсонской области. Он женат и воспитывает двоих детей. Мужчину 29 марта 2023 признали годным к военной службе и выдали повестку. Однако он так и не пришел в военкомат.

На суде подозреваемый вину признал и заявил, что отказался от мобилизации, поскольку "боится за свою жизнь, потому что у него на содержании и воспитании есть двое малолетних детей".

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к трем годам лишения свободы. Однако судья заменил этот срок на один испытательный год.

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила мобилизации. Военнообязанные мужчины могут получить три вида повесток в августе. А также через работодателя могут реализовать оповещение военнообязанных о вызове в ТЦК и СП. Если военнообязанный не явился в ТЦК и СП без уважительных причин, то ответственность за это несет работник. Ведь работодатель не может отвечать за действия своих работников, касающиеся воинской обязанности.

4 августа Фокус писал, что в августе некоторые мужчины могут получить отсрочку от призыва на определенный срок.