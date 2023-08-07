Мобилизация в Украине: могут ли выдавать повестки на работе — ответ юристов

Военнообязанные, которые отказались от получения повестки или не явились в ТЦК и СП, будут нести административную ответственность. Образование акта уголовного правонарушения возможно после заключения ВВК, говорят адвокаты.

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В Украине через работодателя могут реализовать оповещение военнообязанных о вызове в ТЦК и СП. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.

По ее словам, в таком случае порядок действий работодателя по оповещению своего работника предусмотрен пунктом 47 Постановления КМУ №1487, в частности он должен:

издать приказ (распоряжение) об оповещении о вызове в ТЦК и СП, довести военнообязанного работника до сведения под личную подпись и направить копию такого приказа (распоряжения) в ТЦК в течение трех дней;

вручить повестку о вызове работнику;

письменно известить ТЦК и СП в случае, когда такой работник находится в командировке, отпуске или на больничном;

контролировать прибытие военнообязанного работника в ТЦК и СП.

Если военнообязанный не явился в ТЦК и СП без уважительных причин, то ответственность за это несет работник. Ведь работодатель не может отвечать за действия своих работников, касающиеся воинской обязанности. Важно лишь, чтобы работодатель выполнил все вышеуказанные правила по оповещению.

Также работодатель должен зафиксировать, если работник отказывается подписывать приказ об оповещении о вызове и повестку. В частности, по словам Бекало, это может быть составлен акт руководителя, которой удостоверяет отказ работника от подписи. Однако в таком случае повестка все равно будет считаться врученной.

"За неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в виде штрафа от 3 400 до 5 100 гривен согласно ст. 210-1 КУоАП", — пояснила она.

В свою очередь состава уголовного правонарушения ст. 336 Уголовного кодекса за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации не будет, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признает военнообязанного не годным к военной службе. Поскольку военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины согласно ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Пока ВВК не признает гражданина годным к военной службе по состоянию здоровья, призвать его на военную службу по мобилизации ТЦК и СП не имеет оснований", — заявила адвокат.

Поэтому для образования состава уголовного преступления должно быть заключение ВВК о пригодности к военной службе и документально подтвержденный факт неприбытия военнообязанного в ТЦК и СП по повестке без уважительных причин. Марина Бекало отметила, что важно проверять, правильно ли заполнены все данные в повестке, ведь если повестка соответствует установленной форме согласно Постановлению КМУ 1487 (Приложение 11), то военнообязанный не имеет права не получать повестку.

Тогда как адвокат Ростислав Кравец заявил, если работник отказался получать повестку от руководителя, то нужно составить соответствующий акт и сообщить об этом ТЦК, который может составить постановление об административном правонарушении на работника из-за нарушения условий воинского учета или мобилизации. Тогда как работник могу обжаловать это постановление в суде.

"Если на этом этапе будет возбуждено уголовное дело, то органам досудебного расследования будет крайне трудно доказать, что действия были умышленными. К ответственности привлекают за уклонение от мобилизации, а не за получение повестки", — добавил адвокат.

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила мобилизации. Военнообязанные мужчины могут получить три вида повесток в августе.

4 августа Фокус писал, что в августе некоторые мужчины могут получить отсрочку от призыва на определенный срок.