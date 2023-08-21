Україна вперше повністю знищила стратегічний російський бомбардувальник, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, "завдяки українським диверсіям і атакам" загалом знищено або пошкоджено понад десять літаків і вертольотів на базах у РФ, Білорусі та Криму.

Під час атаки дронів по аеродрому в Новгородській області Україні вперше вдалося повністю знищити російський стратегічний бомбардувальник. Про це повідомляється в Telegram-каналі The Moscow Times.

"Учора (19 серпня) було пошкоджено щонайменше один літак, повідомило Міноборони РФ. На фото видно повністю згорілий Ту-22М3", — ідеться в публікації.

Зазначається також, що в РФ не залишилося інженерно-технічної бази для будівництва нових таких самих літаків.

Журналісти підрахували, що "завдяки українським диверсіям і атакам" уже знищено або постраждало понад десять російських літаків і вертольотів на авіабазах у Рязані, Енгельсі, Новосибірській, Псковській областях, Білорусі та окупованому Криму.

Повідомляють, що питання диверсій порушували на зустрічах президента РФ Володимира Путіна із силовиками, які нібито "присягалися", що такого не допускатимуть.

Ту-22М3

Згорілий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М

Ту-22М — ракетоносець-бомбардувальник дальньої авіації, який також може нести ядерну зброю. Їх виробляли у РФ у період 1978-1993 рр., але застосовують донині. Модифікацію Ту-22М2 зняли з озброєння в середині 90-х.

Нагадаємо, що 19 серпня з'явилася інформація про те, що щонайменше два Ту-22М3 згоріли під час атак на аеродром у Новгородській області. У Російському Міноборони підтвердили атаку дрона на аеродром "Сольці", однак повідомили тільки про один пошкоджений літак. У місцевих же пабліках ідеться, що пошкоджено два бомбардувальники.

Також повідомлялося, що, за словами президента Зеленського, РФ атакувала Україну тисячами ракет.