ЗС РФ відступають біля Роботиного, ЗСУ просуваються на кількох напрямках, — DeepState (карта)

За словами аналітиків, запеклі бої не припиняються в районі Бахмута — ЗС РФ застосовують на цій ділянці фронту комбіноване мінування, що суттєво впливає на просування ЗСУ.

ЗСУ продовжують рух у районі Роботиного Запорізької області. Але російські війська мінують райони відступу, що уповільнює контратакувальній дії українських захисників. Про це свідчать оновлені карти DeepState.

Контрнаступ України: Сватівський напрямок

Тривають бойові зіткнення біля Синьківки та в Серебрянському лісництві (Серебрянський заказник). Дії противника не були успішними в зазначеному районі.

Карта бойових дій

Контрнаступ України: Бахмутський напрямок

Біля Бахмута, у Кліщіївці та поруч з Андріївкою, тривають важкі бої, де у сил оборони України спостерігається частковий успіх. ЗС РФ застосовують тут комбіноване мінування, що суттєво впливає на просування ЗСУ.

Карта бойових дій

Карта бойових дій

Запорізький напрямок

Тривають важкі бої в районі Роботиного та на території самого населеного пункту. Українські війська відтісняють окупантів.

Карта бойових дій

На Біломосковському, Сіверському, Бєлгородському і Таврійському напрямках без змін.

У районі Авдіївки ворог знову намагається наступати, на Бердянському напрямку — війська противника втекли з деяких позицій.

Карта бойових дій

Карта бойових дій

За відомостями аналітиків, найзапекліші бої тривають на Запорізькому напрямку, а також на Бахмутському та Сватівському, хоча тут бойові зіткнення не настільки інтенсивні.

Автори публікації наводять статистику застосування FPV-дронів: є поліпшення порівняно з тим, що було в липні: "80 разів уражають нас, а 169 разів уражаємо ми". Водночас цього все ж недостатньо, тому що "для перемоги наша перевага має бути кратною".

Контрнаступ ЗСУ

Напередодні, 20 серпня повідомлялося, що, за даними ISW, ЗСУ продовжують наступати на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а також утримують ініціативу на Бахмутському напрямку.

Також повідомлялося, що у США говорять про втрачену можливість завершити війну переговорами.