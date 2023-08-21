"Уламок потрапив у серце": розповідь матері, яка втратила 6-річну доньку через обстріл Чернігова

Дівчинка гралася на сцені з іншими дітьми, коли вдарила російська ракета. Вона отримала уламкове поранення і за кілька годин померла у лікарні.

19 серпня Ольга Голинська приїхала в гості до рідного брата до Чернігова. Родичі зустріли їх з потяга, і вони всі разом вирішили прогулятися центром міста. Саме туди поцілила ворожа ракета, і 6-річна Софійка отримала смертельне поранення. Як це сталося, Ольга Голинська розповіла "Суспільному".

"Ми тільки прийшли до площі, в мене подруга була теж з двома дітками – дві дівчинки-близнюки. Ми просто стояли біля сцени гралися. Це ж діти. Дівчата залізли на сцену, я не знаю, це навіть пів хвилини. Це не можна передати, що ми бачили. І просто стояла біля мене дитина, на сцені, вона просто впала і з неї почало литися дуже багато крові в області животика", — розповіла Ольга.

Внаслідок удару ногу жінки причавила плита, і вона почала кликати на допомогу і питати, що з її донькою.

"Я кричала, як вона там, що з моєю дитиною? Мені треба до дитини. Її мені перенесли на травичку, за стенд, мені не видно було", — розповідає жінка.

З її слів, біля місця ракетного удару зупинилося цивільне авто, і вони попросили водія довезти їх до лікарні, не чекаючи на швидку, щоб не втрачати час.

"Вона не реагувала". Так вона дихала, в неї були відкриті очі, були ще теплі руки", — говорить Ольга.

Софійку доправили в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Жінка розповідає, що уламок поцілив просто у серце її доньці. Через декілька годин лікарі повідомили Ользі, що Софійка померла. Та усвідомити це мама загиблої поки не може.

"Як я можу усвідомити? Вона в мене одна. Це був сенс мого життя. Я тільки ради неї жила. Вона мала йти в перший клас, ми з нею готувалися. Вона завжди любила подорожувати, я розумію, що в країні війна, але ж треба далі жити. Ми їздили в різні міста, відвідували подруг, знайомих, гостей", — говорить жінка.

Вона додає, що перед тим, як поїхати до Чернігова, вивчала ситуацію і вважала місто порівняно безпечним.

"Я і гадки не мала, що в Чернігові таке може відбуватися, наскільки мені відомо, все було спокійно. Потім, коли вже повідомили, що моєї дитини немає, я вже дізналася, що тут була якась виставка. В нас не була мета прийти на виставку, ми хотіли зустрітися з подругою, побавитися з дітками, пройтися парком, випити кави, провести гарний літній день. Саме тим людям, хто запустив ракету, я б їх душила, і щоб їх рвало просто на шматки", — говорить Ольга.

Нагадаємо, 19 серпня ЗС РФ вдарили по центру Чернігова ракетою, яка влучила у Драматичний театр ім. Шевченка, на території якого відбувалась виставка дронів. За даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, ворог міг використати балістичну ракету "Іскандер". 20 серпня стало відомо, що кількість постраждалих через ракетний удар по Чернігову зросла до 148 осіб.

19 серпня, у МВС розкрили деталі удару по центру Чернігова. За словами глави МВС Ігоря Клименка, зранку в місті було людно. Більшість постраждалих перебували за межами драмтеатру, куди влучила ворожа ракета. Ті, хто були в будівлі, спустилися в укриття.